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吳東進停職仍操縱新光金 金管會擬近期開罰

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會目前正請案關人員與新光金陳述意見中記者戴瑞瑤／攝影
金管會目前正請案關人員與新光金陳述意見中記者戴瑞瑤／攝影

金管會去年10月底接獲民眾檢舉，前新光人壽董事長、新光金創辦人吳東進，前年遭金管會停職後，把手伸進新光金，明明吳在金控沒有職務，卻5度召集金控高階主管開會，操縱公司營運。金管會銀行局今表示，經過了解後「有一些不是很妥當的行為」，正請案關人員與新光金陳述意見中，新光金預計要在本周五前完成陳述意見。

金管會在10月底接獲到民眾檢舉，吳東進遭停職，還干涉新光金旗下子公司的政策與人事，立委林楚茵去年11月在立院財委會上爆料，此案全面曝光，金管會也在去年11月15日已發函請新光金3位獨董查核檢舉內容是否屬實。

3位獨董在去年12月交調查報告，但卻被金管會退件，主要是金管會認為獨董用「問卷調查」非常不妥當，要求3位獨董重新調查。3位獨董在今年初完成調查報告，並送到金管會，金管會後續也已約談新光金高層進行查證。

金管會銀行局副局長林志吉表示，綜合獨董的調查報告、相關人員約詢，與檢查局去年底對新光人壽一般金檢發現的缺失，已經在2月16日請新光金與案關人員陳述意見中，新光金預計要在本周五前完成陳述意見。

這是否代表金管會有發現吳東進在金控沒有職務仍插手營運？林志吉說：「認為有一些不是很妥當行為。」雖然吳東進已在金控已沒有職位，但認為這屬於公司監督管理的問題。

前新光人壽董事長、新光金創辦人吳東進。報系資料照／記者潘俊宏攝影
前新光人壽董事長、新光金創辦人吳東進。報系資料照／記者潘俊宏攝影

金管會 新光金 新光人壽

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