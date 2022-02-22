保誠人壽守護弱勢兒童 去年捐助家扶近150萬元

保誠人壽今（22）日表示，2021年透過「星願娃公益計畫」募款活動以及企業捐款，合計捐助家扶基金會將近150萬元新台幣，提供受到不當對待的兒少及家庭進行210次以上的個別諮商，以及舉辦真材食學食育計畫，聘請專業營養師解說飲食知識，幫助超過400位家扶親子提升健康飲食觀念，守護弱勢兒少及家庭的身心健康。

保誠人壽自2001年開始與家扶基金會合作啟動「星願娃公益計畫」，幫助受到不當對待的兒少及家庭進行心靈重建，並倡導大眾守護兒童。21年來，捐款超過1億5,000萬，幫助超過2萬8,000名兒童遠離暴力的陰影；提供受到不當對待的兒少心靈重建服務超過6萬8,225人次；協助24個家扶中心，為超過541戶家庭、達1萬3,880人次的家長進行親子諮商與情緒支持，協助其重建並恢復家庭功能。

另據家扶基金會「2019弱勢兒少飲食營養調查」，11.9%弱勢兒少須自理餐食、有34%兒少認為自己「有得吃，吃甚麼都可以」、更有70.2%兒少曾餓肚子；調查也發現孩子少吃蔬果、選擇飲食以價格及方便性為主、無法兼顧營養等問題。有鑑於不當飲食觀念對弱勢兒童健康的影響，保誠人壽自2020年開始，連續2年與家扶基金會合作舉辦「真材食學食育計畫」，於9個縣市推廣健康飲食的知識，共計700人受益，陪伴弱勢孩子及家庭做出正確的飲食選擇。

保誠人壽總經理王慰慈表示，「健康快樂的兒童是社會發展的基礎，弱勢兒童由於資源和環境等限制，需要各界的關懷與資助」。公司在台灣深耕20多年來，持續與家扶基金會合作宣導兒童保護觀念，星願娃公益計畫款項的運用，包含協助家扶建置提供心創治療使用的彩虹屋、添購在偏鄉服務的兒保車、贊助心靈重建、心創治療、家庭諮商輔導等，在弱勢兒童成長的路上，助他們一臂之力。

保誠人壽也是台灣唯一持續關注兒童保護的保險公司，除了關懷弱勢兒童，亦積極採取多元的行動包含倡議、發表兒童健康白皮書及兒童心理白皮書、志工參與、捐款以及推廣兒童理財教育等，從安全、健康與教育各個面向建立兒童保護的架構。未來，也將持續以正面、積極、主動的態度，攜手各界一起「保護兒童，誠就未來」。