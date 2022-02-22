國泰金攜手國壽 推越南數位保險商業競賽

為助攻東南亞發展，國泰金控（2882）今（22）日宣布與國泰人壽攜手國立政治大學，推出「2022亞洲商業模式競賽：數位保險，決勝越南」，提供總價值超過50萬元的獎項，號召有志青年針對越南市場提出數位保險商業模式，一同挾帶創新能量前進越南。

國泰金控看準越南當地數位金融與保險發展潛力，近年積極將金融服務導入當地市場，不論是國泰人壽、國泰產險或國泰世華銀行，數位轉型發展成果斐碩；目前在越南共有118個據點的國泰人壽，以「客戶獲取、客戶經營、數據發展」等三大面向，擬定在越南的長期經營發展策略。為加速未來5年的業務拓展，國泰人壽繼宣布對越南國泰人壽增資4億美元（折合新台幣 114 億元）後，將大舉徵才，不論是越南當地人才，或身處台灣的新住民二代、越南籍留學生等，都是國泰積極網羅的目標人才。

有別於一般商業競賽的賽制，「2022亞洲商業模式競賽：數位保險，決勝越南」講究創新應用的實務落地，因此，所有通過初賽的晉級隊伍都將媒合一位業師，給予專業諮詢與輔導，獲獎隊伍也將獲得與國際顧問GlobalWebIndex（GWI）共同於越南市場的調研機會，而獲獎的提案更有機會於越南市場落地實現。此外，為持續充實國泰新南向人才庫，本次所有參賽者均能獲得國泰國際金融職務面試邀請機會，個人MVP得主可直接錄取「CIP國泰暑期實習計畫」，碩士以上參賽者則有機會獲得「GMA國泰金控儲備幹部計畫」面試資格。

國泰金資深副總孫至德指出：「國泰金控在海外經營方針上，將以永續經營為目標，同時並重法令遵循與資本適足性；在業務發展上，對內將整合集團資源以發揮綜效，對外則將吸取台灣經驗，積極尋求策略合作夥伴並號召優秀人才，以更貼近市場、擬定在地化策略，多面向提升集團整體競爭力，逐步邁向成為『亞太地區最佳金融機構』」。

國泰金控在東南亞的佈局首重對當地市場脈動的掌握，並以數據賦能推動當地數位基礎建設以優化營運流程，同時因地制宜打造具彈性與效率的數位金融服務。以越南佈局為例，近幾年具體成果包括：國泰世華銀行透過子行及分行提供多元的個金及企金服務；國泰產險則推出越南業務員專屬的輔銷工具並積極串接異業合作場景。此外，去年12月於台中烏日成立的資訊開發中心（Cathay Development Center，簡稱CDC）即是作為國泰金控拓展海外市場的資訊樞紐與技術輸出的總部，以滿足集團橫跨銀行、人壽與產險於東南亞地區各項數位進展及創新業務發展的需求，現也正大舉徵才中。