台新人壽、銀行、投信首次聯手 推人機協作類全委保單

Omicron變種病毒疫情席捲全球，在通膨升溫、美國啟動升息循環在即的壓力下，美國公債殖利率大幅彈升，全球主要股市波動劇烈，投資人需要攻守兼備的守護資產策略，為了滿足客戶的需求，台新人壽、台新銀行、台新投信首次聯手 ，由台新人壽攜手台新投信推出連結類全委標的「新享亮利」投資型保單，主要由台新銀行代理銷售。

台新人壽董事長蔡康表示，除了專注在建構家庭保障的核心業務，持續發揮保險保障的功能之外，自2021年加入台新金控後，獲得多元的資源挹注，像是與台新銀行保險通路的合作，創造了許多亮眼的成績。本次結合金控子公司專業，推出全新的「新享亮利」投資型保單，以專業為客戶規劃穩健的理財解決方案，提供全方位的壽險與財務保障規劃。

蔡康指出，新享亮利（外幣）變額萬能壽險/新享亮利（外幣）變額年金保險有三大優勢。第一項優勢為「壽險/年金雙平台」，保戶可享有壽險身故保障或年金退休理財規劃的雙重優勢，投資同時也具備保險保障功能，保障家人生活，並規劃未來資產之所需；第二項為「委託專業投資團隊操作」，保費最低門檻為新台幣10萬元或美元3,000元，即可由專業投資團隊代為操作，透過完善的投資流程及分析後，將資金進行配置，掌握市場投資契機，協助保戶參與市場；第三項為「高保費折扣」，如保戶所繳交保險費大於新台幣200萬元（含）或美元6萬6,500元（含）時，其保費費用率由3%降至2.85%，可讓更多資金配置於投資標的。

此外，台新人壽與台新投信攜手合作的人機協作類全委帳戶「台新人壽全新勢力投資帳戶」，獨家特色為新的三次方投資策略「新勢力、新策略、新撥回」。「新勢力」指的是擇強投資三大新勢力，包括5G、AI、數位支付等「零接觸新勢力」，永續投資、電動車的「零碳新勢力」以及區塊鏈、元宇宙、精準醫療的「 消費新勢力」；「新策略」則是結合世界級機器人、專業投資團隊人機協作的動態平衡策略；「新撥回」指的是該帳戶致力達成每月階梯式資產撥回的目標。本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

「台新人壽全新勢力投資帳戶」主要委託台新投信操作，該投資帳戶為全球組合型投資，以追求穩健資產增值為目標。「新享亮利」導入AI智能功能來發揮自動化智慧導航的股債動態配置機制，避開人性弱點及盲點之際，又有投信的專業投資團隊協助分析市場情勢，可以同時達到控管下檔風險、精準掌握超跌的機會財的效果。