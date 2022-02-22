凱基證券榮獲《The Asset》最佳財務顧問雙獎榮耀

國際財經媒體財資雜誌（The Asset）公布最新年度資本市場評比（The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country & Regional Awards 2021 )，凱基證券獲頒「台灣最佳併購案財務顧問」(Best M&A adviser)、「台灣最佳企業及機構財務顧問」( Best Corporate and Institutional Advisor – Domestic )兩項殊榮，凱基證券的金融專業及服務再獲國際讚譽。

凱基證券長期位居國內資本市場領先地位，具備豐富的承銷及籌資經驗，亦深耕財務顧問領域，協助客戶產業資源整合，已連續三年獲財資雜誌頒發台灣最佳併購案財務顧問獎項，顯見其在資本市場及國際金融的專業實力。

2021年全球深受新冠肺炎疫情影響，凱基證券仍成功協助泰國國家石油公司完成私募投資台灣美時化學製藥公司，於跨國併購業務上扮演重要推手；另協助企業推動轉型升級或策略聯盟，追求永續經營發展亦不遺餘力，如協助國巨集團相關組織重組併購、佳世達集團多項投資併購、強茂公開收購凡甲、鈺叡公開收購菱光、安富國際公開收購東友、神基分割轉型投控、新纖收購新科光電等案，在亞太區財務顧問業務服務領域穩站台灣領導地位。

此外，凱基證券在債券領域亦獲得台灣最佳企業及機構財務顧問，穩居台灣債券財務顧問第一品牌！除了積極提供國內外發行人優質的服務，並與發行人與投資人共創雙贏，2021年辦理台幣債券承銷金額達新台幣1,066億元、外幣計價國際債券承銷金額達4,677百萬美元，合計承銷金額約為新台幣2,376億元，市占率達12.52%，為國內市占率第一名的債券承銷商。

近年亦積極響應政府推動ESG，參與綠色債券、社會責任債券及永續發展債券之推動，如完成台灣首例企業社會債券-遠東新世紀無擔保普通公司債的承銷發行，協助企業順利募集資金並投資於推動社會福祉相關項目，達成其追求永續經營發展之理念；同時協助中租控股旗下仲利國際租賃有限公司首次於境外成功定價境外美元債，使其籌資工具更加多元化。凱基證券亦整合集團子公司凱基亞洲的資源於香港參與亞洲境外債券承銷業務如：中銀澳門分行境外人民幣債券、中國招商銀行境外美元債券等，除了擴展海外承銷業務亦提供給投資人更多樣化的投資選擇。

凱基證券秉持以客戶為中心及值得信賴的核心價值，提供亞太區客戶多項優質產品及一站式完整服務，成為國內外企業的業務合作對象首選，積極邁向亞洲最具領導規模及提供全方位金融服務的目標。