兩樣情！國銀陸港澳獲利衰 新南向國大崛起

國銀在新南向國家設點，去年稅前盈餘138.4億元創史上新高、年增61%，獲利前三大是，新加坡36.7億元、澳洲32.9億元、及柬埔寨31.8億元，其中新加坡分行去年獲利由虧轉盈、澳洲分行年增74%、柬埔寨則年減11.4%。

值得一提的是，國銀在新南向國家據點占了整體國銀海外市場的四成，但去年獲利138.4億元、僅占國銀海外市場獲利24%，反觀陸港澳三大市場，據點占比約三成，去年獲利298.3億元、占比52%，獲利表現仍明顯優於新南向國家，可能是因新南向國家據點多數都是草創階段有關。

另一個原因則是市場規模跟台商，新南向中僅新加坡、柬埔寨、越南的台商較多，但可能遠不如台商蹲點較久的大陸和香港。

惟銀行主管也說，從長期趨勢來看，去年新南向國家獲利占比，已從五年前的1成左右，一舉衝破2成，陸港澳獲利占比則從55%降到52%，加上國銀去年海外市場中，陸港澳獲利年減8.4%、新南向國獲利反年增61%，顯示銀行獲利版圖已逐漸往新南向國家靠攏。

銀行主管說，2020年國銀新加坡分行有出現大額逾放案，國銀增提呆帳準備費用，侵蝕獲利，使2020年國銀新加坡分行虧損4.9億元。

但2021年新加坡分行提呆帳費用大降、香港逃難潮資金也轉往新加坡，使新加坡獲利回穩到36.7億元的近六年新高，銀行圈均認為2022年新加坡分行獲利成長依舊可期。

國銀澳洲分行則受惠當地經濟復甦、放款量增加，提列呆帳費用也降低，去年稅前盈餘32.9億元也是近年高點。

柬埔寨則反因去年疫情衝擊，部分放款業務急凍，導致去年獲利出現衰退。但銀行主管說，今年疫情趨緩，仍看好東協十國經濟復甦力道，各銀行依舊會繼續耕耘亞洲市場。