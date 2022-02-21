高賠償隔離保單恐絕跡 專家揭關鍵原因

新冠肺炎疫情延燒至今超過兩年，民眾為轉嫁風險，具隔離保障的防疫保單最受歡迎，其中以2021年台灣產險推出「花500元賠10萬元」的防疫神單最為熱銷，狂賣逾400萬張，如今該張保單已到期，目前市面上也難再見單就隔離理賠的防疫險，產險主管點出兩關鍵原因，未來將以綜合型防疫保單為主。

產險主管對此分析，單就隔離理賠的保單來看，在整體風險評估上將會出現兩項變數，其一為新冠病毒的變異株不斷出現，其二為政府的防疫政策，「畢竟這類保單的保障期間為一年」，無論是清零或與病毒共存等方向，對保險公司而言，都是較難掌控的因素，進而影響保單的損率。

該產險主管認為，由於單就隔離理賠的防疫保單，對保險公司可能會造成系統性風險，未來恐怕很少業者會單純再推這類的防疫險，預期大多產險公司將會朝向「隔離加確診」為主的法定傳染病綜合保險進行規劃，同時基於市場需求，推出不同防疫保單給民眾做選擇。

另據金管會統計，產險業今年1月網路投保件數74.57萬件，較去年同期大幅成長4.2倍；網路投保的初年度保費收入3.75億元，也較去年同期大幅成長1.4倍。產險業網路投保業績大爆發，保險局指出，主要是銷售「疫苗接種綜合保險、法定傳染病綜合保險」等商品所致。

另一名產險主管建議，民眾若有購買防疫保單的需求，可以透過網路投保的方式，不僅保費較為便宜，也有提供試算服務，甚至不受時間、地點限制，隨時隨地都能投保，是另一種投保管道的好選擇。