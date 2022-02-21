原物料上漲 艾美特部分產品漲價

去年全球重要原物料都大幅上漲，台股中家電廠艾美特-KY（1626）及最大壓縮機生產廠瑞智（4532）都面臨原物料成本大增，以致去年獲利表現受壓抑情況，今年二家公司都已指出，今年新接訂單已反應上漲原物料成本，今年營運將力拚較去年成長。

艾美特表示，該公司是中國市佔率第二大的電風扇廠，也是中國市佔第三大的電暖器廠，由於中國銷售市場相當大，因此，艾美特是透過約200至300家經銷商行銷中國市場，2020年12月發布新產品之後，所有經銷商就將該年需求量一次下單，2021年整年原物料價格爆漲，在訂單已滿手下，無法及時反應上漲成本，因此去年營收成長，但業績表現不佳。

不過，該公司表示，去年底針對今年的新產品報價及針對日、韓、歐、美的家電產品代工價格，都已全面調漲，至少都上漲5%至10%，預期今年本業業績表現將會優於去年表現。

此外瑞智是全球第四大壓縮機製造廠，該公司去年在全年出貨量及全年營收均創下歷史新高水準，不過，該公司表示，去年由於全球鋼鐵、銅及鋁等原物料價格大漲，再加上運費更是上漲逾倍，影響公司獲利表現，今年公司將調整營運策略，將全力提升毛利率及獲利表現。

瑞智表示，去年全球對壓縮機的需求仍維持成長，不過，上游原物料方面，包括鋼鐵、不銹鋼、銅及鋁等各項金屬原料價格更是大漲，甚至衝上歷史新高，再加上去年一整年國內運費也上漲逾一倍以上，使得公司毛利率也大受影響。

因此該公司表示，今年該公司將調整營運策略，重心將以提升毛利率及整體獲利表現為首要，不再衝高全年出貨量及營收規模，部分產品將有小幅價格調升，調漲動作會再觀察市場同業動作而定。