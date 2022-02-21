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防疫保單比一比 這家隔離賠2.5萬元

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導
本土疫情延燒，防疫保單熱賣。聯合報系資料照片
本土疫情延燒，防疫保單熱賣。聯合報系資料照片

近日隨著Omicron疫情延燒，加上228連假即將到來，再度讓防疫保單詢問度大增，儘管新安東京海上產險「隔離賠5萬」的防疫保單已下架，目前市面上仍有其他張詢問度較高的防疫保單，網路投保費用皆千元有找。

繼台產、和泰產險防疫保單下架後，今年1月新安東京海上產險推出666元的防疫隔離險最為搶手，由於無職業身分限制，且隔離就先賠5萬元，若確診再賠5萬元，加上網路投保程序簡易，成為民眾心目中新一代的防疫神單，但該公司考量風險胃納量，已於15日停止受理民眾投保此商品。

根據新安東京海上產險統計，截至15日，防疫隔離險銷售約90萬張；進一步觀察防疫隔離險的理賠狀況，截至16日，該公司受理的理賠案件約200件。新安東京海上產險說明，因理賠申請有遞延效果，防疫隔離險實際理賠件數仍待持續觀察。

在隔離賠10萬元防疫保單下架後，來不及投保的人也別擔心，目前仍有其他保險公司的防疫保單可選擇，除了隔離加防疫補償金外，住院日額保險金、入住負壓隔離/加護病房保險金等保障項目，也是作為民眾投保參考的選項，建議在投保前可貨比三家，從中找出適合自己的防疫保單。

觀察市面上的防疫保單，兆豐產險推出的「防疫兆護672」，保障項目包含全疫苗接種、法定傳染病確診及隔離保障，其中隔離理賠2萬5,000元，若確診再理賠5萬元，網路投保保費為672元，同時也包括疫苗接種不良事件的住院費用、身故保障等。

富邦產險的「疫網打盡2.0」提供S、XL、XXL三種方案，主要保障內容依序為疫苗保障、防疫保障，以及同時有疫苗加防疫保障等，以XXL方案為例，隔離賠5,000元、確診賠1萬元，網路投保保費801元。

國泰產險推出網路投保「疫苗防疫雙享」專案，保費為442元，提供接種疫苗後確診補償保險金1萬元，法定傳染病隔離費用補償保險金5,000元等保障；中國信託產險的「防疫新生活」，保費345元，隔離給付1萬元，確診理賠5萬元」；和泰產險的「新疫點零」保單，以輕量型來看，保費為433元，隔離賠1萬2,000元，確診賠2萬元。

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