京城銀總座張日政請辭 董事會通過

京城銀行（2809）總經理張日政請辭，於今天下午京城銀董事會通過辭任案，接任者尚未確定，張日政擔任京城銀總經理約四年五個月，在京城銀任職期間約六、七年，去年金融圈即傳出張日政有可能辭任京城銀總經理訊息，部分公股行庫高層主管退休也曾被傳可能轉檯京城銀。不過，目前京城銀尚未確定新任總經理人選，將盡速敲定再提董事會。

張日政是京城銀董事長戴誠志的老戰友、舊部屬，戴誠志過去擔任新光銀前身誠泰銀執行董事時，張日政就是誠泰銀基層做起的幹部，跟著戴誠志改造誠泰銀的腳步，升任總座後帶領京城銀持續擴增中小企金業務與放款、資產規模，他請辭後京城銀是否會向外挖角聘請總經理，還是由高層主管內升，有待觀察。

京城銀在董事會通過後已公告張日政辭任訊息，但沒有明確的人事異動生效日期，可能接棒人選敲定後一併處理。