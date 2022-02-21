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央行升息預期濃 5年債利率0.6%恐成利率底部

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
圖為央行示意圖。圖／本報資料照片
圖為央行示意圖。圖／本報資料照片

我國中央銀行今(2022)年可能跟進聯準會升息公債利率底部成形。央行今（21）日受財政部委託標售5年期公債，金額為300億元，得標利率落於0.6%，符合市場預期，並較去年9月發行的同年期公債，大彈27.3個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

資深債券商主管指出，央行今日標售5年期公債，得標利率0.6%、符合市場預期。不過標售結果出爐後，次級市場利率反而回彈，5年債利率終場上修0.41個基本點、收在0.607%，這顯示，市場預期央行今年將跟進聯準會調升利率，債市後市偏空，5年債標售利率0.6%即為底部、未來將逐步上漲；至於10年債利率，也可能自0.7%起跳。

券商主管說，「今年是升息元年，5年債殖利率最低可能就是0.6%了，10年債的底部則是0.7%，隨著央行升息時程愈來愈明確，利率只會漲、很難跌。」

至於台灣公債殖利率未來會上修到什麼程度，券商主管說，「要看央行的貨幣政策決議」，目前市場上絕大多數的交易員認為，央行不會急著在3月升息，6月啟動升息的機率較高。另外，也有交易員認為，就算央行提前在3月升息，只要升息幅度僅半碼（0.125個百分點），對市場的影響不至於太顯著。

反之，若央行猛踩油門、3月一次升足1碼、超乎市場預期的「鷹」，那無疑是在債市投下一顆震撼彈，公債殖利率回彈的幅度會更明顯。

央行 升息 公債 殖利率 聯準會 貨幣政策

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