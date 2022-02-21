台捷友好！輸銀獲准設立辦事處 國銀布局捷克首例

中國輸出入銀行為協助我國廠商拓展歐洲地區業務發展版圖，分散海外貿易市場，掌握中東歐市場商機，並加強對歐洲地區台商服務，選定以捷克布拉格作為據點，前於去(2021)年11月11日獲金管會同意，向捷克主管機關申請設立布拉格代表人辦事處，並於今年捷克當地時間2月17日獲捷克國家銀行(Czech National Bank)核准設立，為我國第一家獲捷克國家銀行核准設立代表人辦事處之金融機構。

輸銀原已透過輸出保險、轉融資及進出口融資與保證業務等，協助我國廠商深耕中東歐地區多年。鑒於目前中東歐為我國經貿重點市場及捷克參議院議長韋德齊先前訪問台灣，並配合政府與中東歐國家雙邊關係快速升溫，輸出入銀行決定在捷克布拉格申請設立代表人辦事處，同時去年10月20日由國發會龔明鑫主委所率領的中東歐跨部會暨產官學研訪問團的實地訪問考察及交流亦反應臺捷兩國的情誼及未來發展前景。捷克地處歐洲軸心，於交通上擁有重要地位，有助輸出入銀行擴大服務的範疇與能量，亦可協助我國企業拓展捷克市場，布局歐洲國家。

輸銀表示將積極推動辦事處於捷克開幕成立之事宜，未來捷克布拉格代表人辦事處除蒐集當地法令規章、金融相關商情與資訊，並向臺商客戶推介輸出融資、保證、輸出保險業務等服務，亦將與中東歐資信優良銀行合作，拓展轉融資業務，就近服務中東歐當地臺資客戶，協助我國企業於海外的多元布局，以捷克作為跳板，輻射開拓歐洲地區市場，促進我國對外貿易與投資發展，實現輸出入銀行「強化貿易金融，協助對外貿易」之願景。