快訊

桃園人倫悲劇！兒不堪長期照顧壓力 悶死身障母

台中港引水人接引貨輪不慎落海 送醫急救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台捷友好！輸銀獲准設立辦事處 國銀布局捷克首例

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
外交部長吳釗燮曾於2021年10月訪問歐洲，圖為27日他獲捷克參議院議長維特齊頒發獎章。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮曾於2021年10月訪問歐洲，圖為27日他獲捷克參議院議長維特齊頒發獎章。圖／外交部提供

中國輸出入銀行為協助我國廠商拓展歐洲地區業務發展版圖，分散海外貿易市場，掌握中東歐市場商機，並加強對歐洲地區台商服務，選定以捷克布拉格作為據點，前於去(2021)年11月11日獲金管會同意，向捷克主管機關申請設立布拉格代表人辦事處，並於今年捷克當地時間2月17日獲捷克國家銀行(Czech National Bank)核准設立，為我國第一家獲捷克國家銀行核准設立代表人辦事處之金融機構。

輸銀原已透過輸出保險、轉融資及進出口融資與保證業務等，協助我國廠商深耕中東歐地區多年。鑒於目前中東歐為我國經貿重點市場及捷克參議院議長韋德齊先前訪問台灣，並配合政府與中東歐國家雙邊關係快速升溫，輸出入銀行決定在捷克布拉格申請設立代表人辦事處，同時去年10月20日由國發會龔明鑫主委所率領的中東歐跨部會暨產官學研訪問團的實地訪問考察及交流亦反應臺捷兩國的情誼及未來發展前景。捷克地處歐洲軸心，於交通上擁有重要地位，有助輸出入銀行擴大服務的範疇與能量，亦可協助我國企業拓展捷克市場，布局歐洲國家。

輸銀表示將積極推動辦事處於捷克開幕成立之事宜，未來捷克布拉格代表人辦事處除蒐集當地法令規章、金融相關商情與資訊，並向臺商客戶推介輸出融資、保證、輸出保險業務等服務，亦將與中東歐資信優良銀行合作，拓展轉融資業務，就近服務中東歐當地臺資客戶，協助我國企業於海外的多元布局，以捷克作為跳板，輻射開拓歐洲地區市場，促進我國對外貿易與投資發展，實現輸出入銀行「強化貿易金融，協助對外貿易」之願景。

捷克 中東 國發會 龔明鑫

延伸閱讀

新藝術入門必備 慕夏實體展搭配線上導覽

游錫堃將出訪歐洲 民進黨團：由國會帶動外交突破

MyMusic推線上慕夏特展主題歌單 眾多捷克大師齊聚一堂

北京冬奧女子冰球登場 捷克擊敗中國

相關新聞

央行升息預期濃 5年債利率0.6%恐成利率底部

我國中央銀行今(2022)年可能跟進聯準會升息，公債利率底部成形。央行今（21）日受財政部委託標售5年期公債，金額為30...

京城銀總座張日政請辭 董事會通過

京城銀行（2809）總經理張日政請辭，於今天下午京城銀董事會通過辭任案，接任者尚未確定，張日政擔任京城銀總經理約四年五個...

防疫保單比一比 這家隔離賠2.5萬元

近日隨著Omicron疫情延燒，加上228連假即將到來，再度讓防疫保單詢問度大增，儘管新安東京海上產險「隔離賠5萬」的防...

台捷友好！輸銀獲准設立辦事處 國銀布局捷克首例

中國輸出入銀行為協助我國廠商拓展歐洲地區業務發展版圖，分散海外貿易市場，掌握中東歐市場商機，並加強對歐洲地區台商服務，選...

新台幣匯率升4分 收27.83元

新台幣兌美元匯率今（21）日以27.83元作收，升值4分，台北外匯經紀公司成交量6.73億美元。

俄烏局勢1月投信基金減817億 總規模仍創單月第3高

通膨引發升息議題加上地緣政治風波紛擾不斷，衝擊今年來全球股表現，投信投顧公會截至今年1月底統計，國內投信基金規模為新台幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。