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興櫃股王綠界啟動競拍 底價690.91元

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

興櫃股王綠界（6763）配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2,230張，其中1,517張採競價拍賣，競價拍賣期間為2月22日至24日，競拍底價為690.91元；預計於3月1日上午10時開標，並於3月3日至7日辦理公開申購。目前綠界科技承銷價暫定新台幣760元，18日興櫃收盤價1,130元。

受到疫情影響，零售業數位轉型及個人賣家模式漸起，在這波電商浪潮中，綠界科技除了具備與台灣前十大收單行、財團法人信用卡聯合中心及四大超商都有合作的優勢外，為了開發更多中小型潛在客戶群，更與二十多家國內外知名開店平台，其中包括：美加的Shopify、香港的Shopline、meepShop、韓國的I’M WEB、新加坡Oddle、以色列WIX、馬來西亞的EasyStore…等，進行合作及預先串接系統，提供國際品牌電商利用熟悉的平台快速進入台灣市場，同時也協助台灣電商經營跨境生意需要的金流、物流服務等。

今年綠界科技也將透過與POS業者平台合作引薦其OMO需求的客戶，讓綠界科技成為商家優先申請使用的全型態金物流服務平台，有望為公司業績成長挹注新一波潛在動能。

電商 興櫃 馬來西亞

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