低利環境及高齡化趨勢下 2022年壽險業主推這些保單

2021年壽險業交出亮眼獲利成績單，市場關注，國內主要壽險公司今年主推保單與商品策略；對此，壽險業者指出，考量低利環境、疫情發展及高齡化趨勢等變數下，美元利變保單、類全委投資型商品，以及外溢保單等，仍為今年業界的主流商品。

國內主要壽險今年主推保單大同小異。國泰人壽主推美元利變壽險、具月撥回機制的類全委投資型、健康促進外溢商品及高齡專屬商品；富邦人壽鎖定「類全委投資型保單」。南山人壽主打美元利變壽險、外溢型健康醫療險及長照商品；新光人壽主推美元利變壽險、健康險及投資型商品；全球人壽主推資產傳承型壽險、退休規劃型商品及實支實付醫療險等三大類別商品。

國壽指出，美元利變壽險成為市場主流商品，主要是美元為國際主流貨幣，及升息預期心理影響，美元利變商品具宣告利率調整機制，保戶可參與未來可能升息的機會，預期將成為升息議題下受市場矚目的熱門商品。具月撥回機制的類全委投資型商品，兼顧理財與保障、滿足民眾資產規劃需求。此外，因疫情帶動民眾更加重視健康管理，推動外溢商品協助保戶維持或提升健康狀況，達成保戶、公司及社會三贏結果；高齡專屬商品則是為滿足長者投保需求。

富邦壽指出，今年民眾投資規劃仍須面對「疫情升溫、通膨加劇、市場變動」的嚴峻考驗，而類全委帳戶因交託專業經理團隊之手，落實全球多元佈局，積極監控市場波動，表現出相對抗跌特性，仍將是今年市場主打商品之一。目前市場上推出各式美元計價「類全委投資型保單」，其中九成以上類全委帳戶，均訴求月月撥回機制，提供長期穩定現金撥回。

南山壽表示，新台幣匯率強勢，加上美元利率較高，現在正是投保美元利變商品的最佳時機。在外溢保單部分，一般市場上健康促進外溢回饋是以提高保額或保費折減為主，南山外溢保單具有多重獎勵方式，其中更推出健康促進可享現金回饋獎勵。另外，長期照顧險為越早投保越便宜，長期照顧不是只有老年會發生，盡早規畫可提早享有保障。

新壽指出，美元利變壽險較適合長期保障與理財規畫的保戶，提早解約或提領可能會有費用產生，此外選擇美元保單也要留意匯兌風險，未來的匯率無法精準預測，如果有急用須馬上換匯，可能會有損失，投保前應先檢視自己的資金運用計畫。投資型商品方面，很多民眾想投資理財卻沒有時間研究、或擔心不懂得停損造成投資失利，近年來市場熱門的類全委標的，訴求委託專業團隊代為操作帳戶，可幫助保戶解決此痛點。