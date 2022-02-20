台股投資策略大風吹 國泰押金融股、富邦大敲科技股

5大壽險金控去年第四季台股投資策略大風吹，國泰金（2882）押寶金融股，持股水位季增5成最高，最愛買電信三雄的新光金（2888）則反向全大砍，改轉抱科技和金融股，富邦金（2881）則擁抱科技股占比達近65%高點，顯示操作更加積極。

這5大金控旗下子公司，是以壽險資金為主，換言之，這5大金控選股邏輯，幾乎就是子壽險的投資標的。

翻開5大金控投資標的，國泰金去年底加碼金融股，持股水位達845.2億元，是5金控金融股投資水位最高者，占國泰金總持股水位也達22%，明顯與其他金控年底都往科技股靠攏的策略不同。

國泰金鎖定富邦金、兆豐金（2886）和元大金（2885），這三大金控都具有較高現金殖利率題材，又以富邦金投資部位達187.17億元最高。

證券分析師說，去年第四季金融股表現不輸大盤，今年開春至今漲勢延續，表現更勝大盤，甚至超車電子股，「若以目前金融股走勢，回頭去看國泰金去年底的金融股策略，國泰金提早加碼布局，算是押對寶了」。

國泰金去年底投資配置中，科技股占比跌破4成僅剩39%、季減4個百分點，策略偏向換股操作，金融股反向增加4.7個百分點達22.13%。

值得一提的是，最愛買電信三雄、投資策略偏保守的新光金，去年底改抱科技和金融股，顯示年底操作轉趨積極，電信股投資占比跌破4成降到35.6%、季減近7個百分點，科技股占比近4成、金融股占比也達14%。

新光金握科技股水位達1099億元、季增21%，最愛鴻海（2317）、台積電（2330）和聯電（2303），金融股持股水位達386.2億元、季增66%，抱富邦金180.37億元最高。

一向操作台股最積極、又愛擁抱科技股的富邦金，去年底更加往科技股靠攏、並減碼電信股，顯示年底操作「更加」積極。

富邦金抱科技股持股水位達1065.7億元居5金控之冠、季增48%，占富邦金總持股水位達65%高點，台積電、台達電（2308）和聯電等是投資主力，並新增多檔科技股入列，電信股占比則僅剩5.4%的低水位。

換言之，第四季富邦金續愛科技股、國泰金抱金融股、新光金轉手加碼科技和金融，中信金（2891）和開發金（2883）則略增科技股。