力挺綠金！國銀對綠能科技產業放款 去年大增1,960億元

金管會帶頭衝，金融業力挺綠色金融！金管會統計，截至去(2021)年底，本國銀行對綠能科技產業放款餘額達1兆3,817億元，較2020年底增加1,960億元，保險業也不遑多讓，投資綠能科技產業金額不僅突破兆元大關，去年更是大增1,436億元。

在綠色金融的國際趨勢帶動下，金管會自2017年11月制定「綠色金融行動方案1.0」，推動內容涵蓋授信、投資、資本市場籌資、人才培育、促進綠色金融商品或服務深化發展、資訊揭露、推廣綠色永續理念等七大面向，計25項措施。

為從早期著重綠色或環境面的綠色金融，擴展至涵蓋ESG（環境、社會及公司治理）面向的永續金融，金管會於2020年8月推出「綠色金融行動方案2.0」，設定短期及中期目標，並以三大核心策略、八大推動面向，合計38項具體措施推動，目的在於透過金融機制引導企業及投資人重視ESG議題。

以實施成效來看，根據金管會統計，截至2021年12月底，本國銀行對綠能科技產業放款餘額達1兆3,817億元，較2020年12月底增加1,960億元，顯示放款動能持續增溫。

在保險業部分，截至2021年12月底，金管會核准保險業資金投資綠能科技產業金額達1兆466億元，與2020年12月底的9,030億元相比，不僅正式突破兆元大關，投資金額也增加1,436億元。

另一方面，今年1月綠色債券已發行2檔，發行金額達54億元，較2021年同期發行檔數、金額皆「掛蛋」，皆有顯著的成長；截至今年1月底，綠色債券發行檔數共77檔，發行金額則來到2,064.75億元。