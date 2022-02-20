你也有買嗎？網路投保最愛買疫苗險 1月破億保費獨占鰲頭

國人網路投保最愛買疫苗險。據金管會最新統計，1月網路投保新契約保費收入4.09億元中，其中光疫苗接種綜合險就賣了1.42億元，占了1/3強，也是保險業網路投保中最熱賣的險種。

今年初國內疫情再起，加上台產防疫保單1月25日期滿，新安東京、兆豐產、泰安產、富邦產等，均陸續推出新法定傳染病綜合險、及疫苗接種綜合險，加上父母可也替未成年子女網路投保疫苗險，讓疫苗險大賣。

據統計，從2021年5月6日開賣的疫苗險至今，2022年元月新契約保費收入達1.42億元，居保險業網路投保險種之冠，汽車險新契約保費收入1.05億元、機車險為0.73億元，較去年同期各年成長15.4%、及32.7%。

業績最好的前三大，是新安東京海上、富邦產和兆豐產，其中新安東京產1月14日推出網路投保666元、隔離就賠五萬元的新防疫神單大熱賣是主因。

金管會公布元月網路投保業績，元月整體保險業網路投保件數達75.85萬件、年增4倍多，新契約保費收入4.09億元、年增1.23倍。

其中產險業網路投保件數達74.57萬件、新契約保費收入3.75億元，較去年同期各成長4.2倍及1.4倍，且件數和保費收入都占比超過9成，顯示民眾每100元網路投保中，有90元都是投保產險保單，又以疫苗險最熱賣。

保險局官員分析，產險業網路投保業績大成長，主因是銷售法定傳染病綜合險（防疫保單）、及疫苗接種綜合險（疫苗險）等商品所致。

目前防疫商品有兩大類，一是法定傳染病防疫險，對保戶隔離或確診COVID-19做理賠，二是疫苗險，針對施打COVID-19疫苗出現不良反應時，給予醫療保障等理賠。產壽險都有推出，其中以產險業推出的疫苗險或防疫保單保費較低而熱賣。

2022年元月壽險業的網路投保件數僅1.28萬件、新契約保費收入0.34億元，較去年同期各成長87.8%及13.3%，其中仍以利變年金險賣0.29億元居冠，旅行險0.014億元、定期壽險0.009億元，前三大險種都較去年同期成長，又以旅平險年增1倍最高。

保險局官員說，壽險業網路投保較去年同期成長，主因是賣小額終老、重大疾病健康險、實支實付健康險等商品成長所致。

壽險業者也說，2021年元月疫情剛爆發，旅平險需求大降，去年低基期、及今年元月國人有國內旅遊下，讓旅平險略為回溫。業績最好的前三大，是中壽（2823）、富邦人壽及第一金人壽。