錢錢的ASMR！各種錢幣的聲音網路瘋傳 30萬人搶聽：好療癒
「喜歡錢錢的樣子，那先來聽聽錢錢的聲音！」最近在社群網站上瘋傳的歌單，包括「新台幣的聲音」、「美金的聲音」，究竟是什麼？
國泰世華銀行農曆春節前於官方YouTube頻道推出ㄧ系列Gold Noise歌單，並於2月17日在各大音樂串流平台上架此專輯，由各國鈔票數鈔的ASMR（自發性知覺神經反應）聲音，融合代表各個區域的曲風，編織成ㄧ首首輕快且療癒的音樂。
國泰世華Gold Noise ㄧ共有七首歌單，分別為手數鈔票、數鈔機數鈔票、新台幣、美金、日元、歐元，以及人民幣的聲音。於官方YouTube頻道上線三週後總收聽次數已逼近30萬次，近日也在各大音樂串流平台以及網路上引發討論，網友紛紛表示「原來數鈔的聲音也可以這麼療癒！」、「好洗腦的音樂，真有創意」
國泰世華表示「國泰世華長期希望能貼近大眾的生活，不僅是金融服務的夥伴，也能成為休閒生活中沒有負擔的陪伴。因此在農曆新年期間，為了讓大家在做任何事時都能祈求有好意頭，才有此發想。除了常見的發財金、發財水之外，今年別於以往，透過與大眾生活十分密切的音樂出發，構思了Gold noise ，希望大家隨時隨地都能聽到錢錢的聲音。」
#國泰世華Gold Noise這裡聽：
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