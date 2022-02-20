俄烏局勢撲朔迷離 投信建議多元配置因應波動

美國1月消費者物價指數大幅上升至7.5%、創下近40年的新高後，持續升溫的俄羅斯、烏克蘭局勢，也引發市場預期聯準會將大幅升息以對抗通膨的疑慮。最新的聯邦利率期貨甚至顯示聯準會可能會在今年內升息6碼，導致市場擔憂聯準會恐加速緊縮資金，使得全球股市承受壓力而下跌。

當前俄羅斯供應歐洲至少1/3的天然氣消費，並生產全球約10%的原油，由於市場擔憂俄羅斯與烏克蘭之間的地緣風險影響商品市場的供給，因而使得黃金與美元在避險的情緒下走強，能源股與部分基本金屬價格亦應聲上漲。

摩根投信認為，在最壞的情況下，若俄羅斯入侵烏克蘭，短線股市的波動也勢必加大。然而，北約與俄羅斯仍在持續進行協商，一旦調停成功，股市有望跌深反彈。

年初以來，由於市場需要時間消化聯準會的貨幣政策，使得全球股市震盪拉回。然近期多個指標顯示投資人的情緒已過分悲觀，且經驗顯示，若S&P500指數在前一年的年內為淺度修正幅度（-3%~-6%），隔年年內雖然通常會出現較大修正，但全年最終的中位數和平均累計漲幅也會分別為10%與7%。