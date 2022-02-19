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公股行庫兆豐銀 台企銀副總級主管異動

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
兆豐銀行。圖／本報資料照
兆豐銀行。圖／本報資料照

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行台企銀（2834）高層人事異動，兆豐銀行兩位副總經理李春香與陳國寶，台企銀一位副總經理張佑銘，均將於本月底退休。其中，陳國寶為提早申請退休，兆豐銀也公告陳國寶資安長職務由另一位副總經理陳建中接任，李春香的公司治理主管職務則是改由兆豐銀董事會主任秘書丁涵茵接任，丁也是遞補副總空缺的熱門高升人選之一。

張佑銘是台企銀發言人，因此台企銀因應其退休，調整由代理發言人、副總經理林昌育接替出任，林的代理發言人職務則是由副總經理陳紹晃接任。至於副總職務空缺，內部盛傳乙增祥、謝宗助兩位協理呼聲較高。

兆豐銀行今天董事會並決議，指派資安處處長郭應俊出任轉投資泰國子行董事，遞補陳國寶的法人代表遺缺。

兆豐銀行 國寶 台企銀

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