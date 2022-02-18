青年從農可申請2年72萬元經營準備金 下周開放申請

為穩定新進農民之生活、降低從農風險並營造良好的農業經營環境，鼓勵優秀人才投入農業，農委會自2020年下半年起推動「青年農民農業經營準備金」方案，針對年齡18歲至45歲的新進農民，符合資格者最高給予二年72萬元之農業經營準備金；2022年上半年開放申請期間自2月21日起至3月11日止，歡迎有興趣的農民與農校畢業生報名參與。

農委會表示，為創造更良好的農業經營環境，提升農民專業能力與提升產業價值，協助青年返鄉從農，自2017年起推動新農民培育計畫，規劃10年內培育3萬名新農民，截至2021年底已累積培育達15,488人；未來將持續依青農實務需求，協助克服從農遭遇門檻，提供多樣化之輔導資源，並建置在地青農交流平臺，營造交流與互助環境，引導群聚合作。現已有6,182位青農加入，期盼透過新進農民導入產業，促進農村人口活化。

農委會表示，新進農民申請並經審查符合資格條件後，將給予最高2年合計36萬或72萬元的農業經營準備金，按月給付1.5萬或3萬元，以穩定新進農民經營、發展茁壯。2020年至2021年下半年申請案件，經書面資格審查與實地訪視，符合資格者已按月給付農業經營準備金，目前已有262位新進農民納入輔導。

農委會指出，2022年上半年方案除延續原先內容，並放寬農業相關科系採認之科別與系所，如昆蟲、航海、輪機、船舶機電或海洋生物科技等相關科系，另以1月31日作為申請人之年齡與實際從農年期等之基準日；本次提供300位名額供新進農民申請，後續也將透過訪視作業針對已領取農業經營準備金之申請人，持續追蹤輔導產業發展狀況，以利串接本會相關產業資源。

農委會強調，歡迎農業公費專班畢業、農業相關科系畢業或經其他農業專業訓練具農業經營技術之新進農民參與，該會除提供本方案申請外，亦有各項輔導措施，以多元化的農業政策，協助青年農民在農業領域穩健發展。申請期間自111年2月21日起至111年3月11日止，採線上申請，請至該會農業經營準備金線上申辦整合系統辦理。