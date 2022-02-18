1天逾1件！投資詐騙案手法曝光 最常用這2種工具

近年來詐騙手法越來越多元，加上股市行情熱絡，民眾一個不小心容易受騙上當。根據統計，單是今(2022)年1月至2月中旬，金管會即接獲60件投資檢舉詐騙案，平均一天至少有一起詐騙案，其中又以透過簡訊或LINE管道進行詐騙占較多。

隨著全球股市交易熱絡、詐騙手法層出不窮，金管會證期局副局長蔡麗玲指出，金管會今年以來多次接獲民眾陳情，主要可分成兩類，一為有違法具體事證，且涉及非法經營證券期貨業者，金管會即直接移送檢調偵辦，另一種則是案件事證不夠充足，因此金管會即將資料提供給警政署刑事警察局的反詐騙單位進行處理。

根據證期局統計，金管會移送給警政署反詐騙單位的投資詐騙檢舉案件，單是今年1月至2月中旬累計已達60件；另觀察2021全年投資詐騙檢舉案件共336件，其中上半年共有96件，下半年則有240件。

由此發現，從去年下半年起投資詐騙檢舉案件明顯大增，蔡麗玲分析兩大主因，其一為投資市場表現熱絡，吸引投資人目光，詐騙集團有機可乘，其二為金管會近期加強宣導，呼籲民眾接到疑似詐騙的電話或簡訊，可積極提供檢舉，使得民眾檢舉投資詐騙案件逐步增加。

至於投資詐騙檢舉案件的類型，蔡麗玲表示，透過簡訊或LINE以內容邀約投資人購買有價證券的案件占較多，呼籲民眾如接獲不明簡訊、疑似不法或詐騙情況，應留意相關風險，建議投資應要找金管會核發執照的合法金融機構，也希望民眾遇到此狀況，可向金管會或內政部刑事警察局提供情報進行檢舉。