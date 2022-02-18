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投資級債殖利率衝4% 投資價值浮現

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會3月升息在望，帶動美國10年期公債殖利率一度突破2.0%，來到2019年7月以來的最高水準，推升債券殖利率全面回揚，全球負利率債券總額從2020年底的18兆美元，截至2022年2月14日已快速縮減至4.4兆美元，吸引逐息而居的投資客大搶便宜，瘋搶債券ETF，投資人數暴增。

根據集保結算所資料，統計國內93檔債券原型ETF的投資人數，今年以來至2月11日激增9,367人，增幅高達17%，總投資人數也來到超過6萬5千人，顯示在利率重新回到具吸引力水準時，國人對ETF的狂熱正擴散到債券ETF，債券ETF的投資人數在今年有機會出現倍數成長。

元大投信指出，觀察今年債券ETF人氣大增現象，主要是元大美債20年ETF(00679B)的買氣最旺，該檔ETF的投資人數今年大增6,041人，上升至14,303人，也是全市場投資人數最多的一檔債券ETF。根據彭博資訊對49家國際券商的調查，市場預估，美國10年期公債殖利率在今年底僅會來到2.2%，與當前約2%的價位相差不遠，所以在債券價格下檔風險可能不大下，吸引一批手腳靈活的投資人搶先布局。

元大美債20年ETF在 2020年3月時，市價曾來到54.6元，對比今年2月15日收盤價38.91元，已來到相對便宜的位置，加上採季配息設計，即將於2月22日除息，每單位預計配息0.23元，創近兩年最高配息金額，都是吸引投資人搶進的首要因素。

元大投資級公司債ETF 研究團隊說，對比美國10年期公債殖利率約2.0%，30年期公債殖利率則約2.2%，但美國BBB級信評的投資級債平均殖利率今年2月14日已經回到約4%的水準，是兼顧收益率與安全性下，相當值得加碼的投資選項。

因為高收益債的殖利率比較高，一般投資人常有高收益債的報酬率會優於投資等級債的印象，但實際上則不然，高收益債因為企業體質通常較差，容易受景氣影響，而有較高的違約狀況，反而常常衝擊報酬表現。

以元大投資級公司債(00720B)的追蹤指數—彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數為例，在過去三年、五年和十年表現，就以32.2%、43.5%、81.1%的漲幅，全數勝過 ICE美銀美林美國高收益債券限制指數的18.9%、28.9%和81%，在投資風險比較低的情況下，反而在過去10年創造較好的投資報酬表現。

元大投信表示，受美國聯準會升息議題與俄烏緊張情勢升溫影響，台股波動加劇，對於持有元大台灣50(0050)或元大高股息(0056)的投資人，不妨透過增持投資級債券相關標的，強化對於市場波動風險的抵禦能力，且元大投資級公司債採季配息設計，對於有收益需求的投資人，更可利於現金流的規劃。

投資等級債與高收益債各期間績效比較。資料來源：理柏資訊。
投資等級債與高收益債各期間績效比較。資料來源：理柏資訊。

美國聯準會 債券

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