2家銀行不動產金檢被查了兩次 原因曝光了

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

金管會從2020年底至今，啟動兩波專案金檢，兩波都各鎖定了十家銀行，檢查局副局長張子浩說，這兩波金檢中，有兩家「重複被查」，因為是這兩家銀行房貸餘額、及成長率較高，這兩大原因，因此納入兩次檢查。

據了解，這兩家銀行都是民營銀行。

據檢查局規劃，第一波不動產專案金檢是從2020年底到2021年第一季底，金檢十家銀行、三家票券商，第二波則從2021年底到2022年第一季底，金檢十家銀行、三家票券商、及七家信合社共20家，比第一波範圍擴大。

檢查局官員說，兩波金檢十家銀行中，都會避免重複，但這次是其中有兩家銀行，因為房貸餘額金額、及房貸成長率較高，才納入二次檢查。

銀行主管說，這兩家銀行「被查了」兩次，在檢查局動作下，勢必會全面縮手房貸業務。

張子敏說，這次去年底出動金檢國銀不動產，預計三月底完成，第二季底前會把專案結果提出報告。

張子敏去年第一季辦了房貸做金檢，去年5月發通函 後續也做了一般檢查，也查到利用投資客炒房，針對投資客炒房也在今年1月10日發通函請銀行公會轉檢討。

他坦言，銀行做房貸業務，根據央行規定，「風險管理做不好也蠻嚴重」，因此才在1月18日開視訊會議，邀集39家銀行總經理和總稽核，針對不動產缺失做說明。

他說，缺失包括購屋貸款有七大項缺失，土建融三大缺失，餘屋貸款有三項 工業區抵押則有兩條缺失，提醒業者注意。

房貸 炒房

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