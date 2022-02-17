皮繃緊！5家保險公司業務遭限縮 想解禁還得過這一關

為大力整頓保險業缺失，金管會開罰動作頻頻。最新統計發現，到目前為止，有五家保險公司遭限制商品、不動產投資、利害關人交易三大類業務，其中宏泰人壽、遠雄人壽各遭限制業務兩件占最多。

根據金管會統計，截至今（17）日，共有三家壽險公司在商品面遭限制業務，第一家南山人壽因新系統接軌不順遭停售投資型保單。至於何時可開賣，金管會保險局副局長林志憲則表示，直到系統改善完畢，經第三方專業機構查驗通過，報請金管會認可後，才能恢復辦理這項業務。

第二家則是宏泰人壽因不當調漲薰衣草醫療健康險附約，影響萬名保戶權益，遭金管會停止銷售保證續保的健康保險新契約，限制期間為1年，也就是到今年9月初解禁。

另一家安達產險則因未經許可，提供消費者在兩家航空公司網頁直接購買旅平險等，遭停止銷售旅遊綜合保險、旅遊平安險及其他保險商品共6個月，預計到今年4月初可開始販售。

在投資面方面，兩家壽險公司被限制3年不得新增不動產投資，分別是遠雄人壽、宏泰人壽。林志憲指出，儘管限制業務期間皆已超過3年，但對兩家公司所提出的改善計畫尚未認可，也就是還不符合金管會要求，因此仍不得投資不動產。

統計也指出，另有兩家保險公司被限制利害關係人交易，其一為新光產險先前為穩固新紡經營權，買進新紡股票遭限制2年內不得以盤後定價交易及鉅額配對交易方式從事利害關係人的股票交易，預計2023年1月中旬解除。

其二為遠雄人壽，與遭限制不動產投資是同一案，當時也遭金管會限制3年內不得與利害關係人為授信或其他交易。至於何時能解除此禁令，林志憲則說，該公司所提出的改善計畫，須經金管會認可後才恢復辦理。