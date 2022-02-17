1月新契約保費1074.8億元 銀行通路熱賣、強占近六成

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

壽險公會今（17）日發布最新統計，1月壽險業新契約保費達1,074.8億元，其中，銀行通路銷售達623.43億元、占58%，壽險公司銷售占32.82%，傳統保經代則是9.18%，銀行通路單月銷售金額突破600億元，創下近三年來的新高紀錄，顯示銀行為保單銷售最重要的通路。

對於銀行通路保單熱賣，壽險業者分析，今年1月適逢農曆過年前，年終獎金入袋理財議題熱，有助銀行推銷保單；近期美元等利變型保單成為壽險公司主力商品，搭上美國升息議題順風車、有助刺激美元利變保單銷量；另外，新台幣、美元存款利率谷底盤旋，銀行積極推銷有機會獲得較高報酬率的投資型保單，也是關鍵主因。

壽險公會資料顯示，今年1月，壽險業新契約保費，透過銀行保經代通路銷售金額達623.43億元，占整體新契約保費的58%、接近六成。據統計，銀行通路單月銷售金額突破600億元，創近三年來新高。

資料指出，今年1月，銀行保經代通路賣出314.85億元的投資型保單、285.13億元的傳統壽險與利變壽險。

壽險公司透過旗下業務員等行銷體系，1月賣出352.72億元的保單，占整體新契約保費的32.82%；傳統保經代銷售金額為98.65億元，占9.18%。

壽險公會指出，若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司的比率約為1.85比1，而傳統商品健康保險與傷害保險，仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險公司 保單

延伸閱讀

1月投資型保單銷售退燒 業者分析三主因

資本市場遇亂流 1月投資型保單銷售年減逾5成

元大人壽 投資型保單成新寵

相關新聞

皮繃緊！5家保險公司業務遭限縮 想解禁還得過這一關

為大力整頓保險業缺失，金管會開罰動作頻頻。最新統計發現，到目前為止，有五家保險公司遭限制商品、不動產投資、利害關人交易三...

1月投資型保單銷售退燒 業者分析三主因

投資型保單買氣退燒。壽險公會今（17）日公布最新統計，1月壽險業新契約保費（保費收入加負債）為1,074.8億元，較去年...

金融境外「三O」業務倒退嚕 保險受1家公司拖累爆虧損

金管會今（17）日最新公布，受到疫情、美國聯準會縮減購債等因素影響，銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（...

金管會打炒房再出招 拉高第3戶以上房貸風險權數

央行將於下月召開理監事會議，市場預估可能將再祭出新一波選擇性信用管制措施，金管會則提前出新招，今宣布提高國銀不動產授信的...

半導體南台灣S廊帶成形 讓南部銀行成另類受益者

護國神山」台積電高雄設廠，高市府拚年內動工，從台積電進駐台南科學園區，再到高雄路竹科學園區的華邦電、橋頭科學園區、楠梓加工區的日月光到仁武產業園區，由半導體大廠擴大資本支出帶動的南台灣高科技「S」廊帶逐步成形，可以預期的科技園區群聚效應，乃至其產業發展帶動區域經濟成長的外溢效果，使得奠基南部市場為主的京城銀（2809）與高雄銀（2836），可望成為受惠南台科技S廊帶最顯著的金融股。

金管會不動產專案金檢 2家銀行連兩波列入檢查對象

金管會緊盯銀行不動產授信，去年底已出動對20家金融機構進行專案金檢，其中有2家銀行因房貸金額及成長率偏高，連兩次被檢查。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。