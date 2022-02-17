1月新契約保費1074.8億元 銀行通路熱賣、強占近六成
壽險公會今（17）日發布最新統計，1月壽險業新契約保費達1,074.8億元，其中，銀行通路銷售達623.43億元、占58%，壽險公司銷售占32.82%，傳統保經代則是9.18%，銀行通路單月銷售金額突破600億元，創下近三年來的新高紀錄，顯示銀行為保單銷售最重要的通路。
對於銀行通路保單熱賣，壽險業者分析，今年1月適逢農曆過年前，年終獎金入袋理財議題熱，有助銀行推銷保單；近期美元等利變型保單成為壽險公司主力商品，搭上美國升息議題順風車、有助刺激美元利變保單銷量；另外，新台幣、美元存款利率谷底盤旋，銀行積極推銷有機會獲得較高報酬率的投資型保單，也是關鍵主因。
壽險公會資料顯示，今年1月，壽險業新契約保費，透過銀行保經代通路銷售金額達623.43億元，占整體新契約保費的58%、接近六成。據統計，銀行通路單月銷售金額突破600億元，創近三年來新高。
資料指出，今年1月，銀行保經代通路賣出314.85億元的投資型保單、285.13億元的傳統壽險與利變壽險。
壽險公司透過旗下業務員等行銷體系，1月賣出352.72億元的保單，占整體新契約保費的32.82%；傳統保經代銷售金額為98.65億元，占9.18%。
壽險公會指出，若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司的比率約為1.85比1，而傳統商品健康保險與傷害保險，仍以壽險業自己銷售為主力。
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