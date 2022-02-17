1月投資型保單銷售退燒 業者分析三主因

投資型保單買氣退燒。壽險公會今（17）日公布最新統計，1月壽險業新契約保費（保費收入加負債）為1,074.8億元，較去年同期成長9.6%，其中，投資型保單531.52億元，年減1.4%，為16個月來首度衰退。

進一步觀察，1月投資型保單保費，占整體新契約的保費比重僅49.5%，占比未過半情況，為14個月來首見。

壽險公會今日公布1月壽險業保費收入統計，在新契約保費方面，相較於投資型保單年減1.4%，1月傳統型保費543.27億元，較去年同期大增23%。

對於投資型保單1月銷售罕見衰退，資深壽險業者分析，主要原因有三，包括「附保證給付投資型保險商品」停售效應、1月全球股市波動加劇，以及部分壽險業者為平衡商品結構，強化利變保單銷售、投資型保單相對降溫。

壽險公會指出，去年年初銷售多為「附保證給付的投資型保險」商品，該類商品的保險收入成分較高，不過，為利壽險業因應「美國保險監理官協會」附保證給付的投資型保險商品準備金計提方式變更，金管會指示，去年底前完成該類商品有效契約的變更作業，未完成的公司應於今年起暫停銷售直至變更完成，投資型保險市場於暫停銷售期間，由負債成分較高的類全委保單取代，使今年1月投資型新契約保費罕見衰退。

壽險業者表示，「金管會要求變動完後才能重新銷售，但目前為止仍有多家公司停售中，進而衝擊1月投資型保單的銷售成績。」

除政策因素外，今年1月著眼通膨加劇，主要央行貨幣政策轉「鷹」下，公債殖利率驟彈，全球股市震盪加劇，部分投資人態度轉趨「觀望」。業者還說，近期部分壽險公司為平衡商品結構，刻意強化利變保單銷售，也是投資型保單1月相對降溫的主因。

進一步分析，1月哪種保單賣得最好，以新契約保費而言，壽險為581.04億元，年增率達33.1%，占整體新契約保費的54.1%；年金險455.34億元，占新契約保費的42.4%，年減8%。