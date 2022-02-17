聽新聞
test
0:00 / 0:00
金融境外「三O」業務倒退嚕 保險受1家公司拖累爆虧損
金管會今（17）日最新公布，受到疫情、美國聯準會縮減購債等因素影響，銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）與保險國際業務分公司（OIU）2021年稅前盈餘皆呈現衰退，其中OIU因受到某一家壽險公司提列呆帳，去年一口氣虧損11.9萬美元。
根據金管會統計，證券國際業務分公司（OSU）共有19家開辦，2021年稅前獲利5,299萬美元，較2020年衰退71.79%；至於今年業務量則達1,640億美元，也較上年衰退4.21%。
面對證券國際業務分公司獲利、業務量皆呈現衰退走勢，金管會證期局副局長蔡麗玲分析，業務量衰退主要是去年第4季美債利率走升，加上美國聯準會縮減購債，因此證券商也要避險、調降債券部位；至於獲利部分衰退逾7成，主要是與前年相比，去年利率走揚、債券市場走空，因此海外債券獲利呈現縮減。
統計也指出，銀行國際金融業務分行（OBU）共有59家開辦，其中36家為本國銀行、23家外銀；銀行的OBU到2021年底稅前獲利為901.3億元，較2020年下降13.1%；放款餘額2兆1,776億元，也較2020年的2兆2,338億元來得減少。
金管會銀行局副局長林志吉表示，受到疫情影響，使得放款餘額減少，加上整體國際金融情勢，投資淨收益也縮水，造成銀行國際業務稅前損益年減逾1成。
另在保險國際業務分公司（OIU）方面，2021年新契約保單有4件、保費210萬美元，較2020年的21件、1,732萬3,339萬美元，皆呈現衰退走勢。
至於OIU去年虧損11.9萬美元，金管會保險局副局長林志憲指出，主要是有一家壽險提列呆帳所致。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言