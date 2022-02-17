金融境外「三O」業務倒退嚕 保險受1家公司拖累爆虧損

護國神山」台積電高雄設廠，高市府拚年內動工，從台積電進駐台南科學園區，再到高雄路竹科學園區的華邦電、橋頭科學園區、楠梓加工區的日月光到仁武產業園區，由半導體大廠擴大資本支出帶動的南台灣高科技「S」廊帶逐步成形，可以預期的科技園區群聚效應，乃至其產業發展帶動區域經濟成長的外溢效果，使得奠基南部市場為主的京城銀（2809）與高雄銀（2836），可望成為受惠南台科技S廊帶最顯著的金融股。

2022-02-17 23:15