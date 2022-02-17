聽新聞
test
0:00 / 0:00

金融境外「三O」業務倒退嚕 保險受1家公司拖累爆虧損

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導
金管會最新公布，受到疫情、美國聯準會縮減購債等因素影響，銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）與保險國際業務分公司（OIU）2021年稅前盈餘皆呈現衰退，其中OIU因受到某一家壽險公司提列呆帳，去年一口氣虧損11.9萬美元。記者戴瑞瑤／攝影
金管會最新公布，受到疫情、美國聯準會縮減購債等因素影響，銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）與保險國際業務分公司（OIU）2021年稅前盈餘皆呈現衰退，其中OIU因受到某一家壽險公司提列呆帳，去年一口氣虧損11.9萬美元。記者戴瑞瑤／攝影

金管會今（17）日最新公布，受到疫情、美國聯準會縮減購債等因素影響，銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）與保險國際業務分公司（OIU）2021年稅前盈餘皆呈現衰退，其中OIU因受到某一家壽險公司提列呆帳，去年一口氣虧損11.9萬美元。

根據金管會統計，證券國際業務分公司（OSU）共有19家開辦，2021年稅前獲利5,299萬美元，較2020年衰退71.79%；至於今年業務量則達1,640億美元，也較上年衰退4.21%。

面對證券國際業務分公司獲利、業務量皆呈現衰退走勢，金管會證期局副局長蔡麗玲分析，業務量衰退主要是去年第4季美債利率走升，加上美國聯準會縮減購債，因此證券商也要避險、調降債券部位；至於獲利部分衰退逾7成，主要是與前年相比，去年利率走揚、債券市場走空，因此海外債券獲利呈現縮減。

統計也指出，銀行國際金融業務分行（OBU）共有59家開辦，其中36家為本國銀行、23家外銀；銀行的OBU到2021年底稅前獲利為901.3億元，較2020年下降13.1%；放款餘額2兆1,776億元，也較2020年的2兆2,338億元來得減少。

金管會銀行局副局長林志吉表示，受到疫情影響，使得放款餘額減少，加上整體國際金融情勢，投資淨收益也縮水，造成銀行國際業務稅前損益年減逾1成。

另在保險國際業務分公司（OIU）方面，2021年新契約保單有4件、保費210萬美元，較2020年的21件、1,732萬3,339萬美元，皆呈現衰退走勢。

至於OIU去年虧損11.9萬美元，金管會保險局副局長林志憲指出，主要是有一家壽險提列呆帳所致。

美國聯準會 金管會

延伸閱讀

金管會打炒房再出招 拉高第3戶以上房貸風險權數

斷炒房金流！金管會最強殺手鐧來了 4家銀行影響最大

打炒房效應 民銀房貸降溫

金管會抓銀行房貸7缺失 疑建商和房貸戶聯手哄抬房價

相關新聞

皮繃緊！5家保險公司業務遭限縮 想解禁還得過這一關

為大力整頓保險業缺失，金管會開罰動作頻頻。最新統計發現，到目前為止，有五家保險公司遭限制商品、不動產投資、利害關人交易三...

1月投資型保單銷售退燒 業者分析三主因

投資型保單買氣退燒。壽險公會今（17）日公布最新統計，1月壽險業新契約保費（保費收入加負債）為1,074.8億元，較去年...

金融境外「三O」業務倒退嚕 保險受1家公司拖累爆虧損

金管會今（17）日最新公布，受到疫情、美國聯準會縮減購債等因素影響，銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（...

金管會打炒房再出招 拉高第3戶以上房貸風險權數

央行將於下月召開理監事會議，市場預估可能將再祭出新一波選擇性信用管制措施，金管會則提前出新招，今宣布提高國銀不動產授信的...

半導體南台灣S廊帶成形 讓南部銀行成另類受益者

護國神山」台積電高雄設廠，高市府拚年內動工，從台積電進駐台南科學園區，再到高雄路竹科學園區的華邦電、橋頭科學園區、楠梓加工區的日月光到仁武產業園區，由半導體大廠擴大資本支出帶動的南台灣高科技「S」廊帶逐步成形，可以預期的科技園區群聚效應，乃至其產業發展帶動區域經濟成長的外溢效果，使得奠基南部市場為主的京城銀（2809）與高雄銀（2836），可望成為受惠南台科技S廊帶最顯著的金融股。

金管會不動產專案金檢 2家銀行連兩波列入檢查對象

金管會緊盯銀行不動產授信，去年底已出動對20家金融機構進行專案金檢，其中有2家銀行因房貸金額及成長率偏高，連兩次被檢查。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。