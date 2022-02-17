金管會打炒房再出招 拉高第3戶以上房貸風險權數

央行將於下月召開理監事會議，市場預估可能將再祭出新一波選擇性信用管制措施，金管會則提前出新招，今宣布提高國銀不動產授信的風險權數，其中針對自然人第3戶以上房貸從30%提高到100%，即日起就上路，國銀今年第1季計算風險權數就適用新規定。

國銀不動產授信風險權數被拉高，將導致銀行減少承做風險較高的不動產放款。主要是銀行承作越多不動產放款，風險權數就會越高，計算出來的資本適足率就會越低，而銀行為達到金管會對資本適足率的法定標準，大多會用減少授信等風險性資產來因應，也因為銀行承作不動產放款成本墊高，可能會提高利率、降低貸款成數或減少承作不動產放款。

金管會今針對5項不動產放款拉高風險權數，包含法人購置住宅貸款、自然人第3戶以上房貸、購地貸款、餘屋貸款、工業區閒置土地抵押貸款。其中工業區閒置土地抵押貸款與購地貸款都一口氣被拉高到200%；自然人第3戶以上房貸則從30%拉高到100%；法人購置住宅貸款收益型也從30%拉高到100%；餘屋貸款最高也被拉高到150%。

銀行局副局長林志吉表示，上述5項中以購地貸款跟餘屋貸款，風險權數拉高對國銀有較大影響。被拉高到200%的，基本上就是被認定為風險較高的資產，也就是工業區閒置土地抵押貸款與購地貸款，高風險資產就適用高風險權數。

林志吉也表示，新規定自即日起銀行新承作的不動產貸款就適用，不會回溯，但舊貸屆期續貸或轉貸則適用。舉例來說，自然人買第3戶房貸，銀行去年已完成撥款，貸款要10年才到期，在到期之前就不會適用新規定，但若續貸或轉貸就要適用新規來計算。

對銀行資本適足率影響多大？林志吉表示，若保守用去年9月底的數據來估算，有4家銀行資本適足率受到較大影響，資本適足率將降低1.1%到1.6%，但這4家銀行就算資本適足率下降，也都還是符合法定的資本適足率標準，且前提是未來有轉貸、續借或新承作才會有影響。

新規定上路後，若銀行第1季計算資本適足率未達標，金管會可立刻要求銀行改善，改善方式包含要求銀行增資以增加自有資本，或是減少風險性資產。