斷炒房金流！金管會最強殺手鐧來了 4家銀行影響最大

金管會宣布，即日起拉高全體銀行不動產授信風險權數，共有五大項，包括法人購置住宅、個人第三戶、土地融資、餘屋貸款、及工業區閒置土地抵押貸款，全面拉高1~3倍不等，其中土融和工業區貸款拉到200%最高、被視為較高風險性資產，據金管會掌握，有4家銀行資本適足率、遭衝擊最大。

銀行局副局長林志吉說，此規定即日起生效，但不溯及既往，只適用舊貸續借、轉貸案、及新承做案件這三大項。

他說，各銀行第一季申報的資本適足率就會適用，若有不符合新規，今年4月就會被要求改善，包括減少風險性資產（放款）、或是增資。

據銀行法規定，銀行資本適足率須符合一定標準，風險權數愈高，銀行計提的資本愈多，銀行為了要讓資本適足率符合規定，除了增資、只能減少不動產放款等風險性資產。

林志吉說，若根據去年9月數字試算，新規定上路，整體銀行資本適足率會下滑，降幅約落在0.47~0.58個百分點，其中有4家銀行衝擊最大，資本適足率降幅達1.1~1.6個百分點。

但林志吉強調，就算資本適足率下滑，仍都符合法定標準，且因僅適用新貸款案、舊貸續借、及轉貸案，實際影響數也可能不會這麼大。

根據金管會新規定，各銀行承做五大不動產貸款的風險權數，全數拉高，一是法人購置住宅，若是購置一般型房貸，權數從20%拉高到50%，屬收益型部分，則從30%拉高到100%。

二是，自然人買第三戶房貸，從30%拉高到100%；三是土地融資最高拉高200%，四，餘屋貸款最高也拉到150%，最後是工業區閒置土地最高到200%。林志吉說，風險權數愈高，顯示就是屬於「高風險性資產」。

他說，拉高風險權數的幅度有三大考量，一是看銀行分布不動產情況和到期期間，二是維持一定風險敏感性，高風險資產適用較高風險權數，如土融和工業區閒置土地達200%，三是調整後對銀行資本適足率的影響。

銀行主管說，金管會拉高土建融、餘屋貸款的風險權數，銀行除會減少放款，也可能會拉高利率。

該主管說，決定利率價格因素很多，包括建商財務能力、建案位置等，若在其他條件不變下，資本計提拉高，銀行除減少放款也會拉高利率藉此反映資本成本。