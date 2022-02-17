開學繳納學雜費 悠遊付回饋別錯過

寒假結束，又是家長準備繳納學雜費的時間，悠遊付一向體貼父母的需要，持續推出繳納學雜費回饋活動，最高可獲贈400元現金回饋券。

即日起至3月31日止，使用悠遊付繳納台北市及新北市市立學校及其他縣市學校學雜費，累計滿3,000元即贈150元現金回饋券，限量1萬名；累計滿5,500元則贈300元現金回饋券，限量6,000名。活動不累贈，每悠遊付帳戶限贈一次。

在活動期間新註冊悠遊付會員，且使用悠遊付繳納學雜費，不限金額即可獲得100元現金回饋券，可累贈，限量3,000名。

使用悠遊付繳納學雜費好處多多，除了不用等待繳費單跑超商，減少接觸現金的機會外，還可使用台新銀行與玉山銀行信用卡支付外，悠遊付已串接台北市親師生平台，只要父母完成親子關係綁定，當子女有待繳的學雜費就會主動線上提醒，繳費不漏接。