快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

開學繳納學雜費 悠遊付回饋別錯過

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
悠遊付持續推出繳納學雜費回饋活動，最高可獲贈400元現金回饋券。圖/悠遊卡公司提供
悠遊付持續推出繳納學雜費回饋活動，最高可獲贈400元現金回饋券。圖/悠遊卡公司提供

寒假結束，又是家長準備繳納學雜費的時間，悠遊付一向體貼父母的需要，持續推出繳納學雜費回饋活動，最高可獲贈400元現金回饋券。

即日起至3月31日止，使用悠遊付繳納台北市及新北市市立學校及其他縣市學校學雜費，累計滿3,000元即贈150元現金回饋券，限量1萬名；累計滿5,500元則贈300元現金回饋券，限量6,000名。活動不累贈，每悠遊付帳戶限贈一次。

在活動期間新註冊悠遊付會員，且使用悠遊付繳納學雜費，不限金額即可獲得100元現金回饋券，可累贈，限量3,000名。

使用悠遊付繳納學雜費好處多多，除了不用等待繳費單跑超商，減少接觸現金的機會外，還可使用台新銀行與玉山銀行信用卡支付外，悠遊付已串接台北市親師生平台，只要父母完成親子關係綁定，當子女有待繳的學雜費就會主動線上提醒，繳費不漏接。

悠遊付 玉山銀行 信用卡

延伸閱讀

超商代收10萬學費引熱議 網釣出真正學費大魔王

相關新聞

金管會打炒房再出招 拉高第3戶以上房貸風險權數

央行將於下月召開理監事會議，市場預估可能將再祭出新一波選擇性信用管制措施，金管會則提前出新招，今宣布提高國銀不動產授信的...

斷炒房金流！金管會最強殺手鐧來了 4家銀行影響最大

金管會宣布，即日起拉高全體銀行不動產授信風險權數，共有五大項，包括法人購置住宅、個人第三戶、土地融資、餘屋貸款、及工業區...

資本市場遇亂流 1月投資型保單銷售年減逾5成

受到美國聯準會（Fed）升息議題干擾，1月資本市場出現亂流，影響投資型保單買氣，1月投資型保單初年度保費（含負債項下收入...

開學繳納學雜費 悠遊付回饋別錯過

寒假結束，又是家長準備繳納學雜費的時間，悠遊付一向體貼父母的需要，持續推出繳納學雜費回饋活動，最高可獲贈400元現金回饋...

中國信託打造「全台最大ATM」 數位互動四大展區必體驗

高達320公分、全台最大的ATM現身台北市信義商圈！中國信託商業銀行為了拉近金融服務與民眾的距離，特地打造了這個「全台最...

網路家庭結盟渣打銀行 推出「PChome幫手貸」服務

台灣最大綜合網路服務商集團網路家庭結盟渣打國際商業銀行，推出「PChome幫手貸」服務，滿足旗下PChome 24h購物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。