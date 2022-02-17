網路家庭結盟渣打銀行 推出「PChome幫手貸」服務

台灣最大綜合網路服務商集團網路家庭結盟渣打國際商業銀行，推出「PChome幫手貸」服務，滿足旗下PChome 24h購物平台供應商即時融資需求，結合「應收帳款」與「寄倉存貨」雙循環額度設計，隨借隨還，讓供應商能在創新融資方案的全力支持下，加速業務推展。

根據PChome 24h購物平台供應商的調查顯示，有超過六成供應商認為疫情帶動電商銷售，企業營運資金需求隨之增加，其中近七成供應商表示資金來源仍得仰賴銀行往來，但受限於申請文件與手續繁瑣，加上疫情期間多次往返銀行辦理業務的風險考量，高度期待能夠簡化流程，還有四成的供應商認為，將應收帳款或庫存納入融資額度有助於進一步推動業績成長。

PChome網路家庭董事長詹宏志表示，面對蓬勃發展的電商產業，PChome 24h購物除提供消費者優質購物體驗，也聚焦供應商端的營運需求，而PChome幫手貸最大優勢為，供應商僅須透過日常使用之廠商後台系統，便能在檢視業績及存貨運營資料的同時，以符合規範的資訊安全環境下同意資料交換，並於線上提出申請指示，以極速取得渣打銀行融資額度與適用利率。

詹宏志也說，供應商可根據個別營運狀況需求，透過數位化平台最快5分鐘完成動撥取得資金，在旺季檔期前預先籌備調度進貨。再搭配融資清償隨借隨還、無違約金的貼心設計，讓供應商無須額外擔心貸款還款金額與期限，亦可解決快速周轉的資金需求，全心投入線上購物平台經營。

詹宏志表示，透過系統開發及數據整合，跨界結盟值得信賴的銀行夥伴，催生PChome幫手貸平台，為供應商解決營運資金痛點，安心經營電商事業，這也實現了PChome一直希望的以使用者需求為中心，透過「行為軌跡數據」，打造場景金融並強化數位金融生態圈。」