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金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

渣打銀攜手PChome推「幫手貸」 主打六大特色

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

再一家電商業者與金融業合作，切盡數位金融PChome網路家庭（8044）今（17）日宣布，與渣打銀合作推出「PChome幫手貸」，鎖定Pchome 24h購物平台供應商即時融資需求，主打隨借隨還，可以加速供應商業務推展。

渣打銀指出，「PChome幫手貸」三大特色，第一，全方位的數位金融技術打造新的生態圈，第二，搭配大數據運算模組預審機制滿足線上購物平台供應商即時融資需求，第三，結合「應收帳款+存貨融資」雙循環額度設計，隨借隨還，讓中小企業能在渣打銀行數位金融以及PChome網路運營平台的全力支持下，以更有效率的供應鏈融資，全面跨入數位化轉型的新時代。

另外，還有六大專屬便捷服務

1. 大數據模組預審：透過廠商基本資料更新，大數據模組便會以人工智慧進行貸款資格預審，符合申請條件的供應商便會收到申貸邀請

2.數位化申請流程：依據客戶的同意及指示來提交線上申請給銀行後，將由專人快遞收送文件，最快47小時回覆，無須跑銀行

3.雙循環額度設計：「應收帳款+存貨融資」雙循環額度，貸款額度依業績銷量和存貨核算，迴轉越快額度越高

4.額度可隨時動撥：申貸免開新帳戶，核貸後僅需按下動撥申請，資金最快5分鐘就可到手

5.三免手續更簡便：申辦「PChome幫手貸」免開辦費用、免額外擔保品、免保證人

6.隨借隨還好調度：還款靈活、提前清償免違約金

渣打銀行總經理韓德聖指出：數位金融的終極目標便是讓所有的客戶與夥伴均能享受便利，並從中建立生態圈，共利共榮，「PChome幫手貸」滿足中小企業最即時的融資需求，也能協助銀行有效控管風險，更是渣打在台灣建構數位金融生態圈的重要拼圖之一。

渣打銀行 PChome 數位金融

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