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磊山保經獵才 每人每年最高補助206萬元

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
磊山保經總經理林世德(右)。磊山保經/提供
磊山保經總經理林世德(右)。磊山保經/提供

磊山保經總經理林世德昨（16）日表示，今年業務部隊預計淨增加500人至2,000人，將透過每月最高補助8萬元、每年最高可再拿110萬元，合計全年最高206萬元的財務補助計畫，吸引好手加入磊山保經。

國內有300多家保經公司，以往有推財務補助方案者鳳毛麟角。隨著行業體質轉趨健全，愈來愈多公司開始在這方面試水溫，包括：永旭、富易達、磊山等，相繼推出財補方案，其中又以磊山手筆最大。

林世德指出，估算一年約需投入1,700萬元預算，「這對我們成本是非常重的，說坦白話」。儘管如此，愈來愈多壽險公司業務員跳槽到保經公司發展，保經公司彼此間搶人也搶得兇，「財務補助可以支撐新來的夥伴在磊山有比較穩健的發展」。

林世德說，磊山的財補方案分成五級，每月補助5,000元、1萬、2萬、5萬或8萬；全年度還會再考核一次，最高可再拿110萬，合計就是206萬。MDRT（百萬圓桌）等級的，一年大概可以領到三、四十萬補助。

業績中等者，亦即一年經手的保費大約300萬、佣金收入大約40萬者，一年平均可以多個十二、三萬。財補方案之外，磊山也針對COT（優秀的MDRT會員）等級的業務員，額外推出最高150萬的獎勵措施，等於全年最高可拿到356萬元。

除了透過財補方案釣業務好手，林世德說，磊山重視保障，今年另一個營運要務為，銷售的保單，身故給付合計保額要從去年的833億成長到1,000億。

磊山去年銷售8.6萬件保單，經手的保費28.9億；今年隨著保額目標成長到1,000億，銷售的保單件數預估增至9.3萬件、保費增至35.7億。

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