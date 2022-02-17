擔憂升息！經理人轉悲 但看好循環與價值股比例創高

通膨高漲使美歐央行加速轉鷹，市場對聯準會及歐洲央行的升息次數預期已分別高達六次以上及兩次，綜合彭博資訊等外電新聞援引二月份美銀美林經理人調查報告顯示，擔憂升息與經濟降溫，經理人對前景看法轉趨悲觀，淨20%經理人認為未來12個月全球經濟將轉弱，為2020/3來最悲觀的看法，淨加碼股票比例自前月的55%驟降至31%，現金配置比重則從5%升至5.3%，但即便如此，仍有近70%經理人認為股市不會陷入熊市。

本月份經理人持續偏愛循環性題材，轉進新興市場、能源與英國市場，就區域別而言，經理人最看好歐元區，淨加碼比例為30%，較上月略降5個百分點，看好新興市場淨加碼比例為11%，較上月增加13個百分點，為2021/7來最高，對美股則為淨減碼15%，大幅滑落20個百分點，為2019/2來首度呈現淨減碼。就產業別而言，經理人仍最偏好銀行股，淨加碼比例達40%，醫療與能源同居第二，淨加碼比例為26%，其中對能源股的淨加碼比例創2012/3來最高，對科技股則為淨減碼9%，為2008/12來首度淨減碼，整體而言，對循環類股(銀行+能源+原物料)的淨加碼比例達到紀錄來最高。此外，淨60%經理人認為價值股表現將優於成長股，月增10個百分點，同為紀錄來最高水平。

就通膨與升息前景，淨56%經理人預期通膨將會回落，平均而言經理人認為聯準會將在今年升息五次，但多數經理人是在2/10美國一月份通膨數據公布前完成此問題的回覆。此外，經理人認為最可能推升史坦普500指數上看5000點的因素為美國CPI回落至3%，其次為聯準會僅升息2~3次，低於預期，而若聯準會在股市暴跌時救市(Fed put)，經理人認為最可能為史坦普500指數3700點的價位。

在最大尾端風險及最擁擠交易方面，央行積極升息與通膨風險持續位居前兩大尾端風險，比例分別為41%及23%，做多科技仍為經理人認為最擁擠交易，此外，經理人認為貨幣政策為影響金融市場穩定的最大潛在風險，其次則為地緣政治風險。

以上資料依據彭博資訊，二月份美銀美林經理人調查於2/4~2/10進行，共363位經理人管理1.1兆美元資產參與調查，314位經理人管理1兆美元資產回應問題。

富蘭克林證券投顧表示，通膨、聯準會緊縮擔憂及地緣政治風險牽動金融市場震盪，但從歷史經驗來看，聯準會升息前後股市震盪在所難免，進入升息循環後美股多可延續漲勢，升息前的股市震盪提供長線投資人進場機會。面臨俄烏緊張情勢仍未解除、市場持續揣測聯準會升息及縮表路徑的不確定性環境，建議投資人以靜制動，做好資產配置、區域和產業多元布局策略，等待情勢明朗。核心部位首選產業多元布局的美國價值平衡型基金，考量通膨及聯準會升息趨勢，可透過高債信評級的波灣債券型基金替代美國公債作為防禦配置，既有股票部位耐心續抱，可採分批加碼或定期定額策略掌握科技、基礎建設等趨勢商機，積極者可留意具備低基期和評價面優勢的新興亞洲及新興市場當地債券型基金補漲行情，留意天然資源或黃金產業型基金區間操作機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，近期市場對各國央行的升息預期反應似乎有些過度，我們仍然認為通膨主要來自需求面所驅動，隨著經濟成長放緩、需求回落，通膨可望在今年稍晚的時候逐漸緩和，不過鑒於短線通膨不確定性與市場預期仍高，在未來幾個月，貨幣政策的影響將動見觀瞻，保持靈活與彈性的投資策略將至關重要，面對不確定性，我們於去年底略為調降對股票資產偏好，並維持一些現金部位，但整體而言仍看好股優於債。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，在總體經濟存在眾多不確定的環境，企業未來盈餘和成長的可預測性就顯得格外關鍵，在這種環境下，基礎建設和公用事業類股表現將優於其他股票。預期2022年將面臨經濟成長放緩及高通膨環境，基礎建設產業不僅防禦、防禦中更帶有成長利基，觸媒包括低碳經濟轉型趨勢帶動更多基建投資、美國基礎建設法案將加速電力傳輸網路發展等。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，聯準會升息擔憂讓成長股評價面臨挑戰，但從美國科技股財報和財測展望顯示，越來越多科技公司擁有數據護城河、平台商業模式、不斷增加的經常性收入來源、強勁的資產負債表和利潤率，得以支持其長線展望維持強勁。因應利率上揚對資產評價面的調整壓力，將格外突顯選股的重要性，我們對於股票評價偏貴或是獲利展望被高估的標的抱持謹慎態度。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，雖然不完全排除中國未來仍有監管政策衝擊，市場集中風險、過度資本流入或其他失衡的產業發展仍可能會引起監管機構的注意，但最劇烈的政策變動很大程度上已然過去，進入 2022 年，中國寬鬆貨幣政策可望強化中國股市與整體新興股市的投資機會，預期高品質中國企業將在整個市場週期中實現成長，特別是可受惠政策利多企業的投資機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，波灣債券的商品色彩提供防禦通膨風險功能，而且也兼具高品質債信特色。主權國家受惠油價上漲而達成預算平衡，也可支撐債券表現，以及刺激成長，是相對其他信用債的優勢。然而考量2022年市場的震盪恐將加劇，評價面過貴問題也應謹慎看待，因此目前以調減碼存續期間方式因應。