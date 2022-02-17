美林全球基金經理人調查 看好循環與價值股比例創新高

綜合彭博資訊等外電新聞援引2月美銀美林經理人調查報告顯示，擔憂升息與經濟降溫，經理人對前景看法轉趨悲觀，淨20%經理人預測未來12個月全球經濟將轉弱，為2020年3月以來最悲觀的看法，淨加碼股票比例自1月的55%驟降至31%，現金配置比重則從5%升至5.3%，但即便如此，仍有近70%經理人認為股市不會陷入熊市。

2月經理人持續偏愛循環性題材，轉進新興市場、能源與英國市場，就區域別而言，經理人最看好歐元區，淨加碼比例為30%，較1月略降5個百分點，看好新興市場淨加碼比例為11%，較1月增加13個百分點，為2021年7月來的最高，對美股則為淨減碼15%，大幅滑落20個百分點，為2019年2月來首度呈現淨減碼。

就產業別而言，經理人仍最偏好銀行股，淨加碼比例達40%，醫療與能源同居第二，淨加碼比例為26%，其中對能源股的淨加碼比例創2012年3月來最高，對科技股則為淨減碼9%，為2008年12月來首度淨減碼，整體而言，對循環類股(銀行+能源+原物料)的淨加碼比例達到紀錄來最高。此外，淨60%經理人認為價值股表現將優於成長股，月增10個百分點，同為紀錄來最高水平。

就通膨與升息前景，淨56%經理人預期通膨將會回落，平均而言經理人認為聯準會將在今年升息五次，但多數經理人是在2月10日美國1月通膨數據公布前完成此問題的回覆。此外，經理人認為最可能推升史坦普500指數上看5000點的因素為美國CPI回落至3%，其次為聯準會僅升息2~3次，低於預期，而若聯準會在股市暴跌時救市(Fed put)，經理人認為最可能為史坦普500指數3700點的價位。

在最大尾端風險及最擁擠交易方面，央行積極升息與通膨風險持續位居前兩大尾端風險，比例分別為41%及23%，做多科技仍為經理人認為最擁擠交易，此外，經理人認為貨幣政策為影響金融市場穩定的最大潛在風險，其次則為地緣政治風險。

以上資料依據彭博資訊，2月份美銀美林經理人調查於2月4~10日進行，共363位經理人管理1.1兆美元資產參與調查，314位經理人管理1兆美元資產回應問題。

富蘭克林證券投顧表示，通膨、聯準會緊縮擔憂及地緣政治風險牽動金融市場震盪，但從歷史經驗來看，聯準會升息前後股市震盪在所難免，進入升息循環後美股多可延續漲勢，升息前的股市震盪提供長線投資人進場機會。