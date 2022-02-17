美林全球基金經理人調查 看好循環與價值股比例創新高
綜合彭博資訊等外電新聞援引2月美銀美林經理人調查報告顯示，擔憂升息與經濟降溫，經理人對前景看法轉趨悲觀，淨20%經理人預測未來12個月全球經濟將轉弱，為2020年3月以來最悲觀的看法，淨加碼股票比例自1月的55%驟降至31%，現金配置比重則從5%升至5.3%，但即便如此，仍有近70%經理人認為股市不會陷入熊市。
2月經理人持續偏愛循環性題材，轉進新興市場、能源與英國市場，就區域別而言，經理人最看好歐元區，淨加碼比例為30%，較1月略降5個百分點，看好新興市場淨加碼比例為11%，較1月增加13個百分點，為2021年7月來的最高，對美股則為淨減碼15%，大幅滑落20個百分點，為2019年2月來首度呈現淨減碼。
就產業別而言，經理人仍最偏好銀行股，淨加碼比例達40%，醫療與能源同居第二，淨加碼比例為26%，其中對能源股的淨加碼比例創2012年3月來最高，對科技股則為淨減碼9%，為2008年12月來首度淨減碼，整體而言，對循環類股(銀行+能源+原物料)的淨加碼比例達到紀錄來最高。此外，淨60%經理人認為價值股表現將優於成長股，月增10個百分點，同為紀錄來最高水平。
就通膨與升息前景，淨56%經理人預期通膨將會回落，平均而言經理人認為聯準會將在今年升息五次，但多數經理人是在2月10日美國1月通膨數據公布前完成此問題的回覆。此外，經理人認為最可能推升史坦普500指數上看5000點的因素為美國CPI回落至3%，其次為聯準會僅升息2~3次，低於預期，而若聯準會在股市暴跌時救市(Fed put)，經理人認為最可能為史坦普500指數3700點的價位。
在最大尾端風險及最擁擠交易方面，央行積極升息與通膨風險持續位居前兩大尾端風險，比例分別為41%及23%，做多科技仍為經理人認為最擁擠交易，此外，經理人認為貨幣政策為影響金融市場穩定的最大潛在風險，其次則為地緣政治風險。
以上資料依據彭博資訊，2月份美銀美林經理人調查於2月4~10日進行，共363位經理人管理1.1兆美元資產參與調查，314位經理人管理1兆美元資產回應問題。
富蘭克林證券投顧表示，通膨、聯準會緊縮擔憂及地緣政治風險牽動金融市場震盪，但從歷史經驗來看，聯準會升息前後股市震盪在所難免，進入升息循環後美股多可延續漲勢，升息前的股市震盪提供長線投資人進場機會。
面臨俄烏緊張情勢仍未解除、市場持續揣測聯準會升息及縮表路徑的不確定性環境，投資人可以靜制動，做好資產配置、區域和產業多元布局策略，等待情勢明朗。核心部位首選產業多元布局的美國價值平衡型基金，考量通膨及聯準會升息趨勢，可透過高債信評級的波灣債券型基金替代美國公債作為防禦配置，既有股票部位耐心續抱，可採分批加碼或定期定額策略掌握科技、基礎建設等趨勢商機，積極者可留意具備低基期和評價面優勢的新興亞洲及新興市場當地債券型基金補漲行情，留意天然資源或黃金產業型基金區間操作機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言