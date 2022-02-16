金管會抓銀行房貸7缺失 疑建商和房貸戶聯手哄抬房價

金管會從2020年底至今，針對國銀承做不動產放款業務，就啟動兩次專案金檢，首波國銀房貸就遭查獲了7大缺失，其中檢查局發現有房貸人頭戶、及建商藉由包租包管的行銷手法，吸引民眾貸款買房，甚至也發現有建商和借戶聯手哄抬房價。

金管會在1月邀集各銀行、信合社、票券的總經理召開「銀行業不動產授信業務主要檢查缺失」，會中提出國銀2021年承做不動產的主要缺失，光房貸就有七大項。

這七大缺失中，針對投資客房貸、及炒作或哄抬房價的缺失均各有3項，最後一項則是承做豪宅缺失。

檢查局發現，有借戶和建商做非常規交易，疑似建商以包租包銷行銷、吸引民眾辦房貸投資，也查獲沒有地緣性的借戶，短期內都買同一建案的房產，疑似房貸人頭戶，及借戶和建商有非常規交易，疑似炒房。

主要缺失情節有三項，一是，發現有多位借戶房貸繳息資金，是從建商關係人、以代收租金名義匯款繳納，銀行竟未查證是否跟借戶買房用途相符，及是否有建商藉由包租包管行銷手法，吸引民眾貸款投資。

二是，對沒有地緣性的多位借戶，短期內都申貸同一建案的房產，銀行沒有做徵信、監控還款來源，最後經查是由賣方及同一人以現金繳息，顯示有房貸人頭戶的狀況。

三是，對借戶購買房子的行情明顯高於附近案件、還有建商開立支票退還借戶款項，銀行沒有查證建商和借戶間，是否以提高買賣合約炒房的狀況。

其次，承做投資客三項缺失，則是銀行多沒做好客戶的KYC，如明明借戶短期申辦多筆房貸、或是短期內頻繁買賣，銀行沒有了解客戶買房合理性，竟全以低率的自住房貸核貸。

至於缺失情節，一是，銀行對借戶短期辦多筆房貸且借戶名下有巨額不動產資產，但銀行卻只憑借戶出具自住聲明，就用低率的自住房貸核貸，沒有確實查證借戶買房用途的合理性。

二是，對短期內頻繁買進、及清償房貸的借戶所辦房貸，銀行也沒有查證是否是投資客及研擬風控機制，就逕自以低率的自住房貸核貸。

三是，銀行對房市投資客申辦房貸時，沒有考量房市景氣反轉時，借戶還本繳息的財務能力，僅一昧核貸多筆房貸。

最後是有借戶提供豪宅、關係人外幣存單做擔保，導致銀行核貸豪宅貸款超過六成，且採取短期放款，僅繳息不還本，已違反央行豪宅貸款規定。

金管會從2020年底啟動第一波不動產專案金檢，查了10家銀行、3家票券商，第二波更納入7家信合社，加上銀行和票券商，金檢家數達20家，這波金檢將在今年第一季底截止。