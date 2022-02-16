快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打炒房奏效了？三大民營銀行房貸全面縮手

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
銀行主管說，房貸高成長銀行開始轉向降溫，顯示政府打炒房政策、及金管會盯上房貸高成長銀行下，迫使這些民營銀行縮手房貸。記者戴瑞瑤／攝影
銀行主管說，房貸高成長銀行開始轉向降溫，顯示政府打炒房政策、及金管會盯上房貸高成長銀行下，迫使這些民營銀行縮手房貸。記者戴瑞瑤／攝影

金管會最新統計，玉山銀國泰世華銀和中信銀三大民營銀行，去年房貸年增率降幅加大，其中玉山銀去年11月房貸年增率降到7.37%，回到三年前起漲點，國泰世華銀、中信銀房貸年增率各降到16.12%及7.7%，都是近一年來低點，顯示民營銀行房貸全面縮手。

一家商仲業者說，以這三家民營銀行房貸餘額、戶數、及存款年增率3大指標相互牽動來分析，民營銀縮手房貸，有三大主因，一是房貸承作量恐已逼近不動產放款限30%的法定天條，二是金管會緊盯房貸高成長銀行，加上打炒房政策下，被迫轉向降溫，三是銀行從房貸、改做土建融。

金管會從2021年起至今，已啟動兩波不動產專案金檢，全面鎖定房貸高成長的銀行，據透露，房貸前十大的民營銀行，有部分被列金檢名單中。

據數據顯示，國泰世華銀去年10月前，房貸年增率「月月成長逾2成」，最高是去年4月，房貸年增達33%最高，且每月房貸增量均大於存款增幅，就算11月年增降到16.12%仍大於同期存款年增11.74%，顯示房貸增速過快、壓縮不動產放款額度，只能轉向降溫。

玉山銀也有類似情況。據數據顯示，玉山銀從2018年第四季起，每月房貸均呈現雙位數成長，2020年11月一度攀升到26.17%史上新高，隨後從2021年開始緩降，2021年9月年增率首跌破一成，11月再降到7.37%的逾三年低點，房貸戶數年增率也同步走低到3.05%，顯示新承做房貸戶數和額度已全面降溫。

銀行主管說，房貸高成長銀行開始轉向降溫，顯示政府打炒房政策、及金管會盯上房貸高成長銀行下，迫使這些民營銀行縮手房貸。

另一家銀行主管私下則說，現在銀行圈都有「做房貸、不如做土建融」的思維，因為房貸利率僅1.31%，根本沒賺頭、頂多是維持基本盤客戶和獲客敲門磚，在不動產放款30%限額下，各銀行多將不動產額度、從房貸轉做土建融。

「至少土建融可穩賺1.8%利息收入，加上央行控制土建融貸款成數下，反而放款風險遠比房貸還低」，另一家行庫主管說，不動產放款額度就這麼多，如何在有限額度下，做最有效的配置、獲取最高收益才是王道。

據《銀行法》72-2條規定，國銀辦理房貸、企業建融放款總額，以存款總額及金融債30%為限，此被視為「不動產放款」天條，等於銀行每收100元存款、只能做30元不動產放款。

房貸 玉山銀 國泰世華 金管會 中信銀 央行

延伸閱讀

純網銀承作房貸業務限制 研議開放

獨／撿便宜意外撈到寶 郭彥均買3房但老了決定住養老院

公務員夫妻房貸1500萬「決定不生小孩」 網分析：的確沒剩錢

專訪／母逝讓他沉痛一年 石知田努力償房貸留下她回憶

相關新聞

2021年十大熱賣境外基金 為何贏得投資人青睞？

雖然新冠疫情不時干擾全球金融市場，但2021年全球股市仍震盪向上，國人投資也轉趨積極。在國人去年淨申購最多的十檔境外基金中，純股票基金就占六檔，股債混合基金占一檔，純債券基金只有三檔，而且全是高收益債券基金。

綠界科技搶先業界IPO 支付三雄紅綠藍大比拚

國內第三方支付紅陽科技、綠界科技、藍新科技，在市場上素有「支付紅綠藍」之稱；其中，綠界科技因規模最大，市占率最高，加上最先進入IPO階段，成為台股焦點。

金管會抓銀行房貸7缺失 疑建商和房貸戶聯手哄抬房價

金管會從2020年底至今，針對國銀承做不動產放款業務，就啟動兩次專案金檢，首波國銀房貸就遭查獲了7大缺失，其中檢查局發現...

打炒房奏效了？三大民營銀行房貸全面縮手

據金管會最新統計，玉山銀、國泰世華銀和中信銀三大民營銀行，去年房貸年增率降幅加大，其中玉山銀去年11月房貸年增率降到7....

金融新視角／台灣BNPL商機估千億，只有3家業者能存活？

嚴格說起來，BNPL（先買後付，Buy Now Pay Later）並不是全新的概念，它的本質就是一種分期付款，主打一群沒有信用卡的小白，或者收入不固定的無卡族群。台灣信用卡普及率高，BNPL還有機會？

金融新視角／央行示警的BNPL，是新商模，還是推「信用小白」入坑？

上網買東西，不用輸入信用卡卡號，甚至也不需要信用卡，只要輸入電話號碼就可以。而且，你不用先付款，想辦分期零利率時，也不用事前通過信用審核；貨到了若不滿意，就直接退貨，在這個過程 ，你不用拿出一毛錢來，這就是近來在台灣很流行的「BNPL」（先買後付，Buy Now Pay Later），你用了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。