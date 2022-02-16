打炒房奏效了？三大民營銀行房貸全面縮手

據金管會最新統計，玉山銀、國泰世華銀和中信銀三大民營銀行，去年房貸年增率降幅加大，其中玉山銀去年11月房貸年增率降到7.37%，回到三年前起漲點，國泰世華銀、中信銀房貸年增率各降到16.12%及7.7%，都是近一年來低點，顯示民營銀行房貸全面縮手。

一家商仲業者說，以這三家民營銀行房貸餘額、戶數、及存款年增率3大指標相互牽動來分析，民營銀縮手房貸，有三大主因，一是房貸承作量恐已逼近不動產放款限30%的法定天條，二是金管會緊盯房貸高成長銀行，加上打炒房政策下，被迫轉向降溫，三是銀行從房貸、改做土建融。

金管會從2021年起至今，已啟動兩波不動產專案金檢，全面鎖定房貸高成長的銀行，據透露，房貸前十大的民營銀行，有部分被列金檢名單中。

據數據顯示，國泰世華銀去年10月前，房貸年增率「月月成長逾2成」，最高是去年4月，房貸年增達33%最高，且每月房貸增量均大於存款增幅，就算11月年增降到16.12%仍大於同期存款年增11.74%，顯示房貸增速過快、壓縮不動產放款額度，只能轉向降溫。

玉山銀也有類似情況。據數據顯示，玉山銀從2018年第四季起，每月房貸均呈現雙位數成長，2020年11月一度攀升到26.17%史上新高，隨後從2021年開始緩降，2021年9月年增率首跌破一成，11月再降到7.37%的逾三年低點，房貸戶數年增率也同步走低到3.05%，顯示新承做房貸戶數和額度已全面降溫。

銀行主管說，房貸高成長銀行開始轉向降溫，顯示政府打炒房政策、及金管會盯上房貸高成長銀行下，迫使這些民營銀行縮手房貸。

另一家銀行主管私下則說，現在銀行圈都有「做房貸、不如做土建融」的思維，因為房貸利率僅1.31%，根本沒賺頭、頂多是維持基本盤客戶和獲客敲門磚，在不動產放款30%限額下，各銀行多將不動產額度、從房貸轉做土建融。

「至少土建融可穩賺1.8%利息收入，加上央行控制土建融貸款成數下，反而放款風險遠比房貸還低」，另一家行庫主管說，不動產放款額度就這麼多，如何在有限額度下，做最有效的配置、獲取最高收益才是王道。

據《銀行法》72-2條規定，國銀辦理房貸、企業建融放款總額，以存款總額及金融債30%為限，此被視為「不動產放款」天條，等於銀行每收100元存款、只能做30元不動產放款。