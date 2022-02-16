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最好投資就在台灣！投資型保單連結台股基金成市場寵兒

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
元大人壽投資型保單提供客戶退休規劃及壽險保障的新選擇。圖／元大人壽提供
元大人壽投資型保單提供客戶退休規劃及壽險保障的新選擇。圖／元大人壽提供

股市多頭行情引領下，使得投資型保單買氣一路長紅。根據壽險公會統計，2021年投資型保單新契約保費收入達5,774億元、年增率達69.7%，創下歷年最高紀錄；加上台股基金總規模在2021年底成長到9,978億元，再創新高，躍升為國人投資基金首選，種種市場氛圍發酵下，對於無暇研究投資市場的族群，連結台股基金的類全委投資型保單似乎倍受青睞。

因應市場趨勢與客戶需求，元大人壽於2022年再度推出類全委投資型保單新商品，投資帳戶委由元大投信專業團隊代操。元大人壽表示，投資型保單是公司發展重點策略商品之一，除提供客戶退休規畫及壽險保障的新選擇外，且有利於未來接軌新的監理法規，深化企業永續經營之路。此期間適逢農曆春節過後，也有利於民眾適時進行年終獎金等資金規畫。

本次推出的投資型新商品乃連結元大投信代操的投資帳戶，投資ESG永續經營標的聚焦於台股基金，元大投信專業團隊將因應投資環境及市場狀況動態配置，透過靈活調整股債子基金水位，期望透過雙商品平台及元大投信卓越的代操專業能力，提供並滿足客戶之規畫需求，達成其資產規畫與目標，同時帶動本公司類全委投資帳戶的資產管理規模長期穩健成長。

元大人壽投資型新商品提供雙商品平台供客戶選擇：「大利元滿」商品系列適合客戶中長期的投資規畫；「享利元元」商品系列則適合有資金靈活運用需求之客戶，兩者的首期保費費用都分期收取，客戶資金可高度參與市場投資契機；且自第五保單週年日起，客戶每年可依保單條款約定享有加值回饋金，加速累積保單價值。

民眾近期若有購買投資型保單的打算，元大人壽建議，投保前應先釐清個人需求及風險承受度，詳閱保單相關資料或條款，了解保障內容、保費與相關費用成本後，並審慎評估委外代操的機構及連結之基金標的，才能為自己做最妥適的規畫。

元大人壽 保單 台股

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