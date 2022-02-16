強化交易安全 第一金證券新設資安長溫翔安到任

第一金證券延攬資安專家擔任資訊安全長（資安長），新任資安長溫翔安博士於農曆年後到任。該公司非屬金管會要求立即設立資安長的第一與第二級券商，但第一金證券超前布署，高規格延攬資安專家出任，展現對資安的重視程度與執行的決心。

近年來，金融業資安事件頻傳，陸續發生多起駭客攻擊、撞庫事件，主管機關不斷要求金融業提高資安等級。金管會主委黃天牧日前在一場會議中提醒金融業與監理單位注意資安問題，強調「沒有資安就沒有業務」。

依金管會金融資安行動方案規範，資本額為第一與第二級之券商須於2022年第1季前完成設置指派「副總經理以上或職責相當之人」兼任資訊安全長，第一金證券雖屬第三級，卻已提前完成資安長設置。

據了解，第一金證券董事長陳致全2021年3月就任時即於主管會議表示：「規劃公司全力數位轉型，在數位轉型前必須資安先行！」顯示其對資安議題的重視程度，因此，積極於業界尋找優秀資安人才，於去年接觸溫翔安，經極力邀請終獲首肯，並於農曆年後到任。

陳致全表示：「現今企業處於資安新舊風險並陳的環境，加上5G世代的來臨，在高速的發展下，大數據與人工智慧正藉由數以億計的裝置與全球進行連結；疫情下宅經濟發燒，網購營業額屢創新高，網路駭客更能利用物聯網的特性四處威脅流竄，各類新興攻擊手法層出不窮，因此，為推動公司數位轉型，到任後即開始尋覓資安良才。」

溫翔安為成功大學資訊工程系博士，主修資訊安全，在資安領域上具相關實務經驗，第一金證券期望，借重其專長與經驗，為第一金證券的資安把關，除展現對資安的重視程度與執行的決心外，亦代表未來券商的數位轉型趨勢與資訊競爭，資安勢必扮演更關鍵的角色。