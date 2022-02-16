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元大金控徵MA 首年即百萬年薪

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

元大金控(2885)廣邀跨界人才加入儲備幹部(MA)計畫，預計招收30位MA，提供具競爭力的薪資待遇及專業培訓課程，透過績效連結獎金的機制，與員工共享經營績效，MA首年年薪即達百萬門檻、第2年年薪可倍增；培訓過程將由金控功能長、執行長與各子公司高階主管親自指導，可大幅提升MA個人視野高度與集團思維廣度。

元大金控以卓越的集團整合力與執行力著稱，2021年自結稅後獲利348.66億元，年增率44.6%，每股稅後純益（EPS）2.87元，均創歷史新高紀錄。元大金控求賢若渴，今(2022)年儲備幹部(MA)計畫提供5大類職務機會，分別為策略發展、投行法金、數位金融、理財金融及投資交易。提供半年密集的訓練，包括金融專業課程、子公司輪調實習、專題報告等。子公司總經理親自分析市場競爭態勢及傳授業務戰略，讓MA能快速理解各領域核心知識，藉由子公司輪調實習，由公司內部各領域專家帶領MA進行沉浸式學習，實務見習核心業務並製作專題報告，傳承元大企業文化及精實的專業根基。

元大金控 年薪

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