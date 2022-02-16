南台灣半導體S廊帶漸成形 戴誠志：京城銀成長性看好
京城銀行（2809）今天下午舉行法說會，董事長戴誠志對京城銀的長線發展相當有信心，強調在台灣半導體大廠、科技產業接連公佈在南台灣的資本支出計畫，南部半導體S廊帶逐漸成形，未來南部的總體經濟成長將優於北部，對73%分行在南部的京城銀相當正面，京城銀成長優於整體台灣經濟表現是可期的。
戴誠志指出，從資產布局角度來看，要不要放在銀行股，絕對要看總體經濟GDP的成長與否，現在台灣半導體產業過去一兩年乃至未來五到十年，對南台灣的投資與半導體產業的成長，勢必帶動南部經濟成長優於北部與全體，而京城銀的成長大於整體GDP也是應該要有的期許。
戴誠志表示，半導體等科技產業投資重心朝向南台灣，我們可以感受到整個變化，這是很重要的變化，京城銀有73%分行在南部，未來五到十年京城銀將以維持社區銀行經營的角度，隨著南部區域經濟的成長而向上，不論個金與企金業務。
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