鋒裕匯理公布2025 ESG 願景：力抗氣候變遷　

鋒裕匯理資產管理是歐洲責任投資領域的領導者，採用 ESG 策略（環境保護、社會責任及公司治理）管理 8,470億歐元 的資產，近期推出2025年社會和氣候行動計劃。該計畫加強了鋒裕匯理責任投資的承諾，內容除了為客戶制定儲蓄和投資解決方案外，更包括鋒裕匯理資產管理的議和政策。該計畫亦將 ESG 目標廣泛整合至薪酬政策中，並向股東展示鋒裕匯理資產管理的氣候戰略。

延續2018年以來的 ESG 進程，鋒裕匯理資產管理意識到公司仍需與《巴黎氣候協定》保持一致步調，以達成更遠大的目標。除了於2021年7月加入淨零資產管理人聯盟(Net Zero coalition of Asset Managers)之外，並提出 2022-2025 年行動計劃加速實踐減碳。該計劃基於三個目標包括，一，確保其儲蓄解決方案在責任投資方面走更遠，二，呼籲更多公司為 2050 年淨零目標制定可靠的策略，以及，三，確保內部員工和股東實現減碳抱負。

對於投資解決方案，鋒裕匯理資產管理承諾：引入新的環境轉型評級，用來評估於減碳和永續領域努力的公司，範圍涵蓋了 4,000 億歐元的主動式管理的開放型基金。為了鼓勵投資標的中的企業進行轉型，鋒裕匯理資產管理將增持在能源轉型中做出最大努力的公司。其次，所有開放式基金將以 2050 年淨零碳排投資為目標。再來，影響力基金規模達到 200 億歐元，這些基金將投資積極尋求環境或社會表現的公司，並每年評估衡量和報告。同時，確保其被動式基金有 40%由 ESG 基金組成。以及，開發領先科技與作業系統 (ALTO Sustainability)，支持投資者就其投資組合，在環境和社會影響方面，能透過此技術分析做出決策。

在與公司的投票與議和方面上：與另外 1,000 家公司合作，確立減少溫室氣體排放的戰略。其次，2022年將逐步排除非傳統油氣勘探與生產的公司，尤其是那些非傳統油氣探勘與生產佔其活動30%以上的公司。

而鋒裕匯理資產管理也將減碳精神同理應用於內部管理，因而提出ESG 實踐目標納入鋒裕匯理資產管理200名高階管理人員的績效 KPI中（佔總標準的 20%），並適於所有基金經理人和業務代表。其次，每位員工到 2025 年的溫室氣體直接排放量減少約 30%（與 2018 年相比）。第三，在 2022 年，鋒裕匯理資產管理將於股東大會上展示氣候戰略。