富邦壽歡慶集團60周年 抽特斯拉再送出360萬momo紅利金

為歡慶富邦集團60週年，去年富邦人壽特別推出「犇Fun60特斯拉」投保抽獎活動力邀客戶同慶，祭出豪華大禮電動車特斯拉Model 3及momo紅利金等獎項，自110年10月起連續四個月抽momo紅利金60,000元和6,000元獎項，共抽出240名客戶，送出360萬元的momo紅利金，而電動車特斯拉大獎則由透過銀行理專投保的客戶開回家，投保不僅獲得抽獎資格也為自己建立完善保障。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，舉辦抽獎活動回饋保戶之際，富邦人壽秉持保險本業職能，積極協助民眾提升自我投保意識，也持續以「正向力量 豐富生命」的品牌標語，引發更多讓生命正向豐富的作為，並開創多元保險商品，提供民眾視己所需建構完整的保護網，以適時獲得完善保障，引領社會大眾一起朝向共好的方向前進。

推保戶歡慶抽獎活動 國小教師將最大豪禮特斯拉開回家

「犇Fun60特斯拉」投保抽獎活動最大獎電動車，得獎保戶為一名國小老師，她透過台北富邦銀行理專協助進行保單健檢，檢視自己目前各面向的保障狀況，理專提供專業諮詢服務，為她規劃新契約的智富豐家外幣利率變動型終身壽險，不僅補強客戶第三人生的退休保障，更讓她幸運將電動車特斯拉開回家，另其他購物金獎項已自110年10月起至111年1月，每月抽60名幸運兒送出momo紅利金，共有240人獲獎，總共發出360萬元momo紅利金好禮回饋。

為客戶提供最適宜的保險專業服務是富邦人壽的使命，讓每一張保單成為人生持續向前的保障，富邦人壽去年慶祝與客戶共度一甲子時光，邀請客戶一同體現保險的價值與功能，推出「犇Fun60特斯拉」投保抽獎活動，特別結合企業ESG理念，落實環保準備新世代移動方式主流－電動車特斯拉Model 3，及月月抽網路購物金等獎項，將持續提供最專業的服務品質，攜手建構完整保障迎向美好未來。