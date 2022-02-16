快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

富邦壽歡慶集團60周年 抽特斯拉再送出360萬momo紅利金

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

為歡慶富邦集團60週年，去年富邦人壽特別推出「犇Fun60特斯拉」投保抽獎活動力邀客戶同慶，祭出豪華大禮電動車特斯拉Model 3及momo紅利金等獎項，自110年10月起連續四個月抽momo紅利金60,000元和6,000元獎項，共抽出240名客戶，送出360萬元的momo紅利金，而電動車特斯拉大獎則由透過銀行理專投保的客戶開回家，投保不僅獲得抽獎資格也為自己建立完善保障。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，舉辦抽獎活動回饋保戶之際，富邦人壽秉持保險本業職能，積極協助民眾提升自我投保意識，也持續以「正向力量 豐富生命」的品牌標語，引發更多讓生命正向豐富的作為，並開創多元保險商品，提供民眾視己所需建構完整的保護網，以適時獲得完善保障，引領社會大眾一起朝向共好的方向前進。

推保戶歡慶抽獎活動 國小教師將最大豪禮特斯拉開回家

「犇Fun60特斯拉」投保抽獎活動最大獎電動車，得獎保戶為一名國小老師，她透過台北富邦銀行理專協助進行保單健檢，檢視自己目前各面向的保障狀況，理專提供專業諮詢服務，為她規劃新契約的智富豐家外幣利率變動型終身壽險，不僅補強客戶第三人生的退休保障，更讓她幸運將電動車特斯拉開回家，另其他購物金獎項已自110年10月起至111年1月，每月抽60名幸運兒送出momo紅利金，共有240人獲獎，總共發出360萬元momo紅利金好禮回饋。

為客戶提供最適宜的保險專業服務是富邦人壽的使命，讓每一張保單成為人生持續向前的保障，富邦人壽去年慶祝與客戶共度一甲子時光，邀請客戶一同體現保險的價值與功能，推出「犇Fun60特斯拉」投保抽獎活動，特別結合企業ESG理念，落實環保準備新世代移動方式主流－電動車特斯拉Model 3，及月月抽網路購物金等獎項，將持續提供最專業的服務品質，攜手建構完整保障迎向美好未來。

富邦人壽 特斯拉 電動車

延伸閱讀

特斯拉上海廠 1月出口逾4萬輛

特斯拉將蓋第二超級工廠

Canalys：2021年全球電動汽車銷量增長109% 中國大陸佔一半

牙醫診所開特斯拉專車接送「賺很大？」 網友：利潤超乎想像

相關新聞

切割一卡通 LINE轉帳儲值恐終止

一卡通跟LINE Pay即將「分家」，LINE Pay App昨更新版本，正式切割一卡通電子支付，約四五五萬一卡通電子支...

一卡通頻出包 分手最後一根稻草

LINE Pay與一卡通從過去的盟友，如今「分手」的原因眾說紛紜，除傳出LINE不滿一卡通強勢主導經營，市場認為一卡通去...

力積電312億聯貸 連結ESG

兆豐銀主辦承做的力積電312億元聯貸昨（15）日完成簽約，該案連結ESG做利率減碼機制，只要力積電達成「節能率」、「廢棄...

信義攜星展 簽永續貸款

ESG浪潮來襲，信義房屋昨（15）日宣布與星展銀行（台灣）簽訂永續連結貸款，將以今年度永續報告書作為檢核基礎，只要達成溫...

純網銀周年 未見鯰魚效應

純網銀上路一年，已開業的連線銀行與樂天銀行都虧損，存、放款規模合計市占率僅0.06%、0.01%，一趴都不到。學者指出，...

純網銀承作房貸業務限制 研議開放

國內純網銀開業首年，連金管會都覺得沒亮點。為突破瓶頸，在業者爭取下，金管會研議透過試辦方式，鬆綁房貸業務等四大限制，幫找...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。