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花旗工會辦說明會 立委江永昌到場力挺

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
立委江永昌(左)、花旗工會理事長陳培芮(右)合影。花旗工會/提供
立委江永昌(左)、花旗工會理事長陳培芮(右)合影。花旗工會/提供

花旗工會表示，為表達員工團結一致的決心，同時也抗議資方於年前歡天喜地公佈出售的消息，與花旗員工對未來焦慮與不安形成強烈的對比。工會昨(15)日在寒舍艾美會議廳舉辦說明會，向會員說明相關進度與未來行動。

花旗工會理事長陳培芮強調：「金融業之間的合併、轉讓很正常，只是在員工權益、配套都未明朗的狀況下，期盼資方在消金部門獲利出售外，更要體認到「惟有員工辛苦付出，才有今日的花旗。」

工會也邀請立法委員江永昌到場支持，針對花旗簽訂的密約爭議、對員工造成的影響等。江永昌提到：「雖目前台灣法令上不完備，但勞動權益不容忽視，承諾會緊盯相關主管機關，持續與工會團結站在一起。」

花旗工會在未來亦規劃多場說明會，目的除安撫員工們不安的心情外，也向資方展現團結的立場。

花旗工會理事長陳培芮表示，資方不應漠視員工多年來的努力，應積極展現誠意於協商條件上，員工是公司最重要的資產，值得被好好對待。

針對花旗先前簽訂限制招募旗下員工的密約，讓商業利益逾越勞動權益，工會呼籲應誠懇向員工道歉且合理補償員工擇業權的損害。

花旗 金融業 艾美

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