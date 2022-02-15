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疫情中發揮正向力量 中壽志工服務逾2萬小時

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
去年中壽執行居家辦公期間，仍鼓勵同仁參與志工活動，特別開發線上模式，累積服務超過2萬小時。圖/中壽提供
去年中壽執行居家辦公期間，仍鼓勵同仁參與志工活動，特別開發線上模式，累積服務超過2萬小時。圖/中壽提供

中壽落實ESG，持續送暖不間斷，2022年將結合開發金控集團力量，發揮正向影響力，針對台灣高齡化社會的現象，將鼓勵同仁參與服務長者的志工活動，以 「 We Share We Link」的核心理念持續為社會創造永續價值，致力成為最受客戶推薦及信賴的保險公司。

儘管國內疫情狀況持續嚴峻，中壽過去一年仍以實際行動即時回應社會需求，包括提供北市醫護保險保障、 捐助線上心理健康平台建置、契作收購小農與庇護工場商品，幫助了逾5萬人次，成為抗疫最強後盾，並獲頒「2021 TCSA 台灣永續獎-社會共融領袖獎」，且持續鼓勵同仁參與線上志工活動，累積全年服務超過2萬小時。

回顧2021年，在5月疫情最嚴峻時，台北市政府招募退職醫護人員投入防疫抗戰最前線，獲得近2,000位響應，中壽有感此無私付出，主動與台北市政府合作，提供退職醫護人員享有團體意外保險及防疫保險保障，以及若執行職務不幸染疫的關懷慰問金，希望與大家一起投入防疫服務，共同打贏抗疫的一戰。

同時，有鑑於去年長時間處於三級警戒，許多民眾面對未知的疫情變化，出現焦慮恐慌、失眠等心理失衡問題，中壽獨家捐助線上心理健康平台建置，累計服務 3萬人次， 陪伴民眾渡過抗疫心生活。

此外，許多小農及庇護工場在去年疫情影響下，面臨既有通路訂單減少、收入不穩定狀況，中壽透過預先收購的契作方式，購買友善蔬果給予長者與社福機構，一 方面支持在地農民、弱勢團體能有穩定收入，另一方面也讓缺乏物資的弱勢族群與機構能 夠得到紓解，不僅一舉數得，更促成善的循環。

值得一提的是，2021 年因避免疫情擴散，中壽執行居家辦公期間，要求同仁減少外 出及群聚，但仍鼓勵同仁參與志工活動，特別開發線上模式，例如利用手機進行書籍掃描 上傳，提供視障者閱讀，展現出快速應變的創業家精神，並改善疫情當下志工人力不足的衝擊與負擔。

「與社會共好」是中壽秉持的理念之一，長年與國內多個縣市合作，透過推廣微型保險，提供對經濟弱勢家庭保障，今年也針對長者與聽語障人士，推出「台語+手語翻 譯視窗」的保險學堂動畫影片，以及「智齡小學堂」，透過淺顯易懂、活潑生動方式協助消 費者認識保險商品，以普惠金融精神與社會共好。

微型保險 中壽 疫情

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