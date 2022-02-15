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目標亞洲區域銀行 玉山評估以併購擴大規模

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
玉山金控今(15)日召開法人說明會，公布2021年營運概況。記者沈婉玉／攝影
玉山金控今(15)日召開法人說明會，公布2021年營運概況。記者沈婉玉／攝影

玉山今年成立滿30週年，玉山銀行董事長黃男州表示，邁入第4個10年，玉山將持續聚焦「壯大海內外經營、金融科技領航、強化三道防線」三大策略主軸及「ESG永續發展」，聚焦5大指標，致力成為亞洲具特色的標竿銀行，讓台灣的玉山成為亞洲的玉山。

要真正達到亞洲銀行的目標，有五大經營指標，包括：一、規模持續成長，透過積極自我成長及審慎併購等方式擴大版圖，目標現有3.2兆的資產規模規模翻倍至超過6兆；二、獲利持續精進，股東權益報酬率(ROE)達12%以上，目前平均約11％左右；三、透過數位科技的力量，提高經營效率，讓成本效益比從目前的56.8％降至50-52％。

四，在獲利結構上要提高海外收益占比，不含OBU目標海外獲利占比要超過30％以上，亞洲佈局在獲利上有更積極的貢獻；最後手續費上長期要維持在40％以上，目前大概占36.8% 。

黃男洲說，併購也是企業成長的一個方式，玉山成立金控後也曾透過併購擴大規模，包括併高雄企銀、竹南信合社、嘉義四信、柬埔寨UCE聯合商業銀行等，積極自我成長是擴大規模最主要的方式，併購要看機緣，需審慎為之。

玉山金控總經理陳美滿表示，要擴大規模，併購也是一個好的策略，玉山有成立專門併購團隊，市場上有任何機會，就會評估研究，過去玉山併購標的主要是銀行，未來因應保險法規的變化，其他保險等也會研究。

黃男洲說，玉山金控剛成立時，2004年時銀行、證券市占、規模都較小，且成長過程會需要資本的注入，因此策略上先壯大金控旗下銀行旗艦，現在玉山金的規模、資源都比當時多，未來併購，銀行、證券及保險都會在評估內，不會再集中銀行領域，會尋找適當的機會。

金管會開放純網銀，玉山銀透過虛實整合、積極發展行動銀行等方式因應，沒有投資純網銀。玉山金旗下尚無保險事業，針對金管會有意開放純網保，黃男洲說，玉山有成立小組在仔細評估，只要主管機關有金融新措施、新機制，針對新的政策方案會審慎研究。

黃男洲分析，從世界趨勢來看，所有的證券業都要數位化，銀行消金數位化是進行式，保險業數位化則是剛要起步，但有發展遠景。國際上網路保險主要是產險業，因為產品比壽險簡單，複雜的產品會比較需要面對面溝通。

玉山金控 併購 保險

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