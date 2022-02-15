純網銀上路首年總體檢 鯰魚效應未發揮、生態圈不夠亮

純網銀第一年的表現，令人關注，主管機關更是重視，不但找來三家純網銀喝咖啡，設法協助排除法規面障礙，金管會檢查局為掌握純網銀狀況，也蒐集了相關資料。

知情官員透露，根據檢查局蒐集到的資料分析可以發現，純網銀客戶族群，大部分都集中在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市。

在客群分布方面，連線銀行多是年輕族群，樂天則有不少合作往來業者，這可能跟兩家主要的生態圈有關，連線是社群，樂天則是電商平台。

這從連線平均每戶存款餘額3.2萬元，而樂天則有9.4萬元，也可以驗證其客群特性的差異。

全台純網銀用戶多在六都

至於純網銀客戶群性別，整體戶數女性居多，若進一步觀察，樂天客群男性多、連線則是女性居多。連線銀行總經理黃以孟日前接受媒體訪問時，也曾提及LINE Bank客戶群女性在50%以上。

LINE Bank的金融卡，卡面有不少可愛的LINE卡通人物，據說有官員也為此去開戶，更有LINE的紛絲，為了蒐集五張不同卡面的金融卡，去辦了多次掛失補發。

LINE Bank方面人員說，「我們的卡活躍率很高，是有一些超級粉絲，但這種掛失案件並不多」。

除了客群的分布與特性，外界更加關心的是純網銀的未來發展，一位純網銀股東說，台灣銀行業的本質就是過度競爭，現在再加入三家純網銀，則是更加競爭。

總體檢1、兩業者首年都沒賺錢

陽明交通大學資管與財金系教授葉銀華說，純網銀因存款成本高，資金尚未有效有運用，理財業務也還沒開展來，所以出現虧損，但第一年尚屬開始。

純網銀邁入第二年，平台流量要設法擴大，吸引客戶來開戶後，接著要有人來做小額信貸、甚至理財或投資，這樣純網銀才能獲利。葉銀華說，原本政策想透過純網銀刺激實體銀行創新，但怕的是純網銀自己能否走出一條路。

總體檢2、鯰魚效應未發威 沙丁魚們還是很擠

純網銀自己必須先站穩腳步，才能刺激傳統銀行、發揮「鯰魚」效應，而不被為數眾多的「沙丁魚」反噬。

純網銀要如何突圍？包括學者專家及官員多認為，純網銀突破困境的唯一方式，就是搞大生態圈。

葉銀華說，這也是韓國純網銀Kakao Bank的成功經驗，給國內純網銀帶來的啟示。

他表示，Kakao Bank最大股東是韓國網路龍頭Kakao Corp，Kakao Corp是韓國最大的免費聊天軟體Kakao Talk的開發商，Kakao集團提供通訊軟體、純網銀、電商、電子支付、影音娛樂等各種服務，建構成完整的數位金融整產業鏈，讓這家純網銀兩年就獲利。

Kakao Bank建立的生態圈平台，擁有龐大的流量，也吸引其他金融業合作，Kakao Bank還可從中賺取收益，到去年上半年，Kakao Bank獨立App的用戶數量己有1,671萬戶。

總體檢3、生態圈不夠亮

立委曾銘宗也認同表示，從國外純網銀發展經驗來看，純網銀存在利基，就是要有自己的生態圈，才能挹注純網銀業務發展，這是關鍵條件，「如果沒有生態圈，五年後或十年內有人退出市場，我也不意外」。

知情官員表示，金管會當初會一口核准三家純網銀設立，最大的主因是三家各有不同的生態圈，LINE是社群、樂天是電商平台、將來則是電信，很難說一定哪個生態圈好。

但顯然，兩家已開業的純網銀，第一年生態圈的特色並未彰顯出來。

以樂天為例，進入官網可看到「台灣的樂天生態圈」，強調過去，樂天以電商及信用卡業務為在台灣發展的兩大核心，提供信用卡、旅遊、購物平台、電子書等服務。現在，台灣樂天生態圈更增加了樂天國際銀行，提升生態圈內的金融應用。未來，樂天將持續增加業界合作夥伴，擴大台灣的生態圈應用，帶給台灣人更多的優質服務。

一位有使用樂天Kobo電子書的官員說，樂天電子書平台具有競爭力，在集團生態系，點數都可用來買書、繳電信費等，擴大了生態圈的運用。只可惜，疫情打亂了原有布局，像是旅遊部分，樂天原本鎖定台灣為數眾多的「哈日族」，但疫情出不了國，生態圈功能無法發揮。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥也說，我們的產品與日本市場有很高度的連結，例如在日本使用ATM卡提款、付款、購物，但疫情限制了人員與國家間的流動，所以去年沒有辦法真正呈現我們產品的優勢。

他相信在疫情穩定趨緩後，隨著日本旅遊的開放，樂天可以透過台日生態圈的連結帶動更多開戶和業務成長。同時，也會加強深化樂天與台灣夥伴的合作關係，以擴大我們銀行的客戶數及貸款量。

而以社群起家的LINE Bank，在官網中也指出，將打造包含交通、旅遊、購物、行動生活等的「智慧金融生態圈」。LINE Bank的最大優勢，就是有通訊軟體LINE作為基礎，不過，一位銀行業者分析，第一年連線雖相對活躍，但生態圈功能尚未完全發揮。

財金官員說，實際上，早在純網銀加入前，已給實體銀行很長的時間做數位轉型準備，幾家大型銀行也適應很好、很有概念，這讓純網銀進入市場後，難比其他銀行有更多創新、亮點。

但純網銀跟其他實體銀行不太一樣的地方是，背後有可以創造生態圈的各類股東，這也是純網銀的利基點。

葉銀華說，台灣的現況是，從生活支付、投資、理財，都是一片一片，沒有整合，例如下單買股票是用券商的APP、買基金是用基富通或銀行的APP，純網銀就是適合做整合的業者；但純網銀成立初期，客戶數少、流量有限，願意加入合作的業者就相對少。