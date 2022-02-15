兆豐銀主辦力積電312億聯貸 連結ESG享利率減碼首例

由兆豐銀主辦承做力積電312億元聯貸，因連結ESG調整機制，鼓勵力積電達成「節能率」、「廢棄物再利用率」及「製程用水回收率」共三項ESG指標，並享有利率減碼優惠，創晶圓代工產業聯貸案的首例。

該聯貸金額將用於力積電興建P5銅鑼廠及購置機器設備，原預定籌募金額為新臺幣240億元，因連結ESG調整機制，深獲銀行團認可力挺，認參踴躍，認參總金額達新臺幣330億元(超額比例137%)，最終以推案上限新臺幣312億元順利結案。

該聯貸案除由兆豐銀行統籌主辦外，尚有合作金庫、華南銀行、第一銀行、彰化銀行、土地銀行及中小企銀等共11家銀行參貸，八大公股行庫全數支持，顯示銀行團對力積電經營團隊之肯定，對其未來營運深具信心。

力積電擁有 2 座 8 吋及 3 座 12 吋晶圓廠，以先進記憶體、客製化邏輯 IC 與分離式元件為服務主軸，產品應用領域廣泛，涵蓋電腦產品、通訊應用、消費性電子及車用電子等，因力積電看好車用、5G、AIoT等晶片新需求快速興起，規劃興建乙座12吋P5銅鑼廠支應，已於110年3月動工，預估未來總產能每月達10萬片，產能將大幅提升。

力積電致力於營造企業與環境的良性共生關係，力行節能、減廢、循環再生的成果卓越，近年陸續推動再生能源與再生水系統的建置，109年更榮獲新竹科學園區廢棄物減量及循環經濟評鑑特優獎，顯示其在ESG企業的永續責任受到認可。

本次建廠亦採高規格環保標準，廠區之廢水回收率逾86%，達到每一滴水使用效率3.4 次以上的成效，並在廠內安裝太陽能發電及儲能設施，綠電規劃容量共7500KW，更是響應循環經濟理念，致力以永續環境為目標的最佳實踐。

兆豐銀行支持綠能產業、積極推動ESG企業永續經營及綠色金融，去年度投融金額已達新臺幣6,843億元。