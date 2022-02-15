快訊

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

紙業大廠榮成二林廠竄無名火！燃燒面積約300坪 23輛消防車搶救

兆豐銀主辦力積電312億聯貸 連結ESG享利率減碼首例

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

由兆豐銀主辦承做力積電312億元聯貸，因連結ESG調整機制，鼓勵力積電達成「節能率」、「廢棄物再利用率」及「製程用水回收率」共三項ESG指標，並享有利率減碼優惠，創晶圓代工產業聯貸案的首例。

該聯貸金額將用於力積電興建P5銅鑼廠及購置機器設備，原預定籌募金額為新臺幣240億元，因連結ESG調整機制，深獲銀行團認可力挺，認參踴躍，認參總金額達新臺幣330億元(超額比例137%)，最終以推案上限新臺幣312億元順利結案。

該聯貸案除由兆豐銀行統籌主辦外，尚有合作金庫、華南銀行、第一銀行、彰化銀行、土地銀行及中小企銀等共11家銀行參貸，八大公股行庫全數支持，顯示銀行團對力積電經營團隊之肯定，對其未來營運深具信心。

力積電擁有 2 座 8 吋及 3 座 12 吋晶圓廠，以先進記憶體、客製化邏輯 IC 與分離式元件為服務主軸，產品應用領域廣泛，涵蓋電腦產品、通訊應用、消費性電子及車用電子等，因力積電看好車用、5G、AIoT等晶片新需求快速興起，規劃興建乙座12吋P5銅鑼廠支應，已於110年3月動工，預估未來總產能每月達10萬片，產能將大幅提升。

力積電致力於營造企業與環境的良性共生關係，力行節能、減廢、循環再生的成果卓越，近年陸續推動再生能源與再生水系統的建置，109年更榮獲新竹科學園區廢棄物減量及循環經濟評鑑特優獎，顯示其在ESG企業的永續責任受到認可。

本次建廠亦採高規格環保標準，廠區之廢水回收率逾86%，達到每一滴水使用效率3.4 次以上的成效，並在廠內安裝太陽能發電及儲能設施，綠電規劃容量共7500KW，更是響應循環經濟理念，致力以永續環境為目標的最佳實踐。

兆豐銀行支持綠能產業、積極推動ESG企業永續經營及綠色金融，去年度投融金額已達新臺幣6,843億元。

兆豐銀行 力積

延伸閱讀

華航獲永續年鑑航空業銀獎 蟬聯全球第2

集保結算所史上最大規模徵才 培力青年推升永續

「ESG+高股息」獲利雙引擎 元大ESG高股息N戰勝通膨

中華電轉投資將來銀行 3月開張

相關新聞

純網銀上路首年總體檢 鯰魚效應未發揮、生態圈不夠亮

純網銀第一年的表現，令人關注，主管機關更是重視，不但找來三家純網銀喝咖啡，設法協助排除法規面障礙，金管會檢查局為掌握純網...

家樂福聯名卡續約生變？玉山銀董事長回應了

法國零售商家樂福去年屢傳計畫出售台灣家樂福股權，假如消息成真，恐讓與家樂福合作長達10年的玉山家樂福聯名卡續約出現變數。...

玉山金去年每股EPS 1.54元 未來聚焦三大策略、ESG

玉山金控（2884）今（15）日召開法人說明會，2021年自結淨收益578.7億元，年成長2.9%，稅後淨利205.7億...

集保結算所史上最大規模徵才 培力青年推升永續

集保結算所為金融市場的大後台，即日起展開成立三十多年來最大規模的徵才活動，包括業務、財務會計、法務、金融數位、資訊及資安...

元大金連續三年入選彭博性別平等指數 獲國際肯定

落實職場性別平等是社會進步的象徵，2021年台灣性別圖像表現，位居全球第六名更是亞洲之冠，元大金控（2885）走在這股浪...

15家金控 單月賺633億元

15家金控元月獲利全出爐，總稅後純益為633億元、年減9%，其中富邦金單月稅後純益227.6億元，創新高，年增12.4%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。