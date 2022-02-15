玉山金去年每股EPS 1.54元 未來聚焦三大策略、ESG

玉山金控（2884）今（15）日召開法人說明會，2021年自結淨收益578.7億元，年成長2.9%，稅後淨利205.7億元，年成長14.1%，獲利創下歷年新高。其中玉山銀行貢獻85％獲利，金管會已經通過核准申設曼谷、胡志明市代表人辦事處，完善東協的服務網路。

玉山目前在9個國家地區共有28個營業據點，海外分、子行佔銀行總資產13%，貢獻20.5%的獲利，創造良好績效。2021年金管會核准玉山設立泰國曼谷、越南胡志明代表人辦事處，玉山同時規劃在日本、越南分別成立第二家分行，擴大日本及東協經營腹地，深化跨境服務網絡，打造完整的亞洲金融服務平台。

玉山銀行董事長黃男州表示，今年玉山成立滿30週年，在玉山的第3個10年各項重要經營指標均締造佳績，過去10年總資產以年複合成長率10%快速成長，超過新台幣3兆元；10年內整體市值成長527%，排名台灣前20大上市公司；連續8年入選道瓊永續指數(DJSI)，創台灣金融業最佳成績，更是唯一4度榮獲國家品質獎的企業。邁入第4個10年，玉山將持續聚焦「壯大海內外經營、金融科技領航、強化三道防線」三大策略主軸及「ESG永續發展」，致力成為亞洲具特色的標竿銀行。

金控每股稅後盈餘(EPS) 1.54元、股東權益報酬率(ROE) 10.96%、資產報酬率(ROA) 0.66%。子公司玉山銀行稅後淨利較去年成長6.7%，全年ROE 9.61%是金控旗下銀行的第2名，玉山證券及玉山創投稅後淨利分別成長113.6%及53.9%。

玉山在2021全年淨手續費收入213.2億元，成長7.5%，創下連續13年成長的紀錄，其中財富管理淨手收成長7.2%，經紀及承銷之淨手續費收入成長54.5%，皆為歷年最佳表現。2021年玉山啟動組織改造，於法人金融事業總處之下設立私人銀行處，以客群導向的模式聚焦經營高端顧客，結合玉山銀行企業金融、個人金融及證券子公司等金融平台，提供家族傳承、二代接班、資產配置服務，顧客數、資產規模倍數成長，滿足高端顧客多元的服務需求。

2021年台灣經濟成長率6.28%，創11年來新高，玉山掌握企業擴增產能與綠能商機，總放款餘額成長8.7%，中小企業放款、外幣放款分別成長9.5%及8.4%。玉山成立永續專責團隊，積極發展再生能源融資、專案融資、ESG產業授信以及永續連結貸款(ESG-linked loan)等各類責任授信，全年放款餘額增逾200億元，佔年度企業放款增量之3成。

總存款成長8.6%，尤其外幣存款成長13.8%，外存餘額連續4年成長逾千億元。營運規模穩健發展的同時，玉山展現良好的風險控管能力，保持優良資產品質，2021年底逾期放款比率(NPL)為0.16%，備抵呆帳覆蓋率783.8%。